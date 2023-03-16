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Ройзмана задержали из-за репоста во «ВКонтакте»

Евгения Ройзмана задержали из-за репоста во «ВКонтакте»
Адвокат Ройзмана рассказал, что политик никогда не имел страницы во «ВКонтакте» и полиция совершила ошибку. Супруга экс-мэра уточнила, что речь идет о репосте в группе «Евгений Ройзман», к которой он не имеет никакого отношения
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в России иноагентом) задержан, сообщил РБК его адвокат Владислав Идамжапов.

«Евгения Вадимовича прямо сейчас доставляют в отдел полиции. Его обвиняют в том, что когда-то он сделал репост в социальной сети «ВКонтакте», — рассказал он. По словам адвоката, Ройзман «никогда не был пользователем этой социальной сети».

Жена Ройзмана Юлия Крутеева также рассказала порталу e1.ru, что у Ройзмана нет страницы в этой соцсети и перепост был сделан в группе «Евгений Ройзман», к которой экс-мэр не имеет отношения.

«Кто-то еще в декабре написал донос, что он (Ройзман. — РБК) разместил в ВК экстремистскую символику, видимо, там перепост от [Алексея] Навального. Собираются везти в отдел для составления [административного] протокола и сразу в суд», — сказала супруга Ройзмана.

РБК направил запрос в полицию Свердловской области.

Статус иноагента Ройзман получил в ноябре прошлого года. Еще в августе против него возбудили дело о дискредитации российских вооруженных сил, политика тогда задержали. По ч. 1 ст. 280.3 УК ему грозит до трех лет лишения свободы.

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Затем суд в Екатеринбурге освободил политика из-под стражи и избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий: Ройзману нельзя посещать митинги, демонстрации и иные публичные места и мероприятия, использовать средства связи и интернет, отправлять письма и общаться со свидетелями без разрешения следователя, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире.

Ройзман своей вины не признал. К материалам дела суд приобщил ходатайства в поддержку бывшего мэра, подписанные музыкантами Юрием Шевчуком, Андреем Макаревичем (признан иноагентом), Борисом Гребенщиковым, писателем Борисом Акуниным и Нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым.

Юрист Ройзмана говорил e1.ru в начале марта, что предварительное следствие по данному делу завершено и рассмотрение его судом может начаться уже в конце месяца.

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Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Евгений Ройзман задержание ВКонтакте
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