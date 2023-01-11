В мэрии Екатеринбурга официально открыли барельеф Ройзмана

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В мэрии Екатеринбурга официально открыли барельеф с изображением бывшего мэра Евгения Ройзмана (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов), передает корреспондент Ura.ru.

Нынешний мэр Алексей Орлов на церемонии заявил, что статус иноагента не мог помешать установке барельефа Ройзмана. «Это человек, которого избрали. В 2013 году это был всенародно избранный глава Екатеринбурга. Из песни слов, извините меня, не выкинешь. Поэтому я считаю, что это просто историческая справедливость», — заявил он.

Изображения Ройзмана (занимал должность в 2013–2018 годах) и еще одного бывшего мэра Александра Высокинского (2018–2020, сейчас — сенатор) установлены в честь 300-летия Екатеринбурга, которое будут отмечать в августе. Барельефы находятся в «Галерее глав» в здании мэрии — раньше изображений Ройзмана и Высокинского там не было.

Ройзман на открытии не присутствовал. В августе 2022 года суд запретил ему посещать публичные мероприятия по делу о дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК — дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние). Также ему нельзя пользоваться интернетом, отправлять письма и общаться со свидетелями без разрешения следователя, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире.

Сам бывший мэр говорил, что дело о дискредитации армии против него завели «фактически за одну фразу». По версии следствия, в ролике на YouTube экс-мэр высказался о спецоперации на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку». Ройзман отказался признать вину.

В ноябре Минюст включил политика в реестр иноагентов, в сведениях об иностранных источниках финансирования была указана Украина.