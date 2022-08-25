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Муратов, Акунин, Макаревич, Шевчук и Гребенщиков поручились за Ройзмана

Борис Акунин, Дмитрий Муратов, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков и Юрий Шевчук направили суду ходатайства в поддержку Ройзмана. Они просят при выборе меры пресечения учесть положительные качества бывшего мэра и его помощь людям
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Reuters)

Во время заседания по выбору меры пресечения Евгения Ройзмана в Верх-Исетском районном суде его защита представила ходатайства в поддержку бывшего мэра Екатеринбурга, подписанные музыкантами Юрием Шевчуком, Андреем Макаревичем, Борисом Гребенщиковым, писателем Борисом Акуниным и Нобелевским лауреатом Дмитрием Муратовым. Суд приобщил их к делу.

Об этом из зала суда, где дело слушают в открытом режиме, сообщил екатеринбургский портал It's my city в Telegram. Там же были опубликованы фотографии написанных поручителями от руки документов.

Лауреат Нобелевской премии, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов назвал Ройзмана гуманистом, а также указал, что тот несколько раз организовывал сбор средств для детей с неизлечимыми болезнями и спасал иконы «от недобрых рук и денег».

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич отметил, что знает Ройзмана как «человека безукоризненной честности и порядочности» и «выдающегося специалиста и исследователя в области Невьянской иконы» (старообрядческая иконописная школа, существовавшая в XVIII–XX веках).

Лидер ДДТ Юрий Шевчук назвал его «настоящим патриотом России», «честной и отзывчивой душой», а также человеком, который «очень много сделал для светлого будущего». Рок-музыкант Борис Гребенщиков написал, что Ройзман на посту мэра Екатеринбурга «действительно заботился о городе и горожанах», а также подчеркнул роль «огромного труда по спасению больных детей».

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) выступил с призывом освободить Ройзмана. «Освободите Евгения Вадимовича, принесите ему извинения от лица государства — это единственное, что можно и нужно сделать», — написал он в своем обращении к суду.

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Что известно о деле против экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана. Видео
Политика

О том, что против Ройзмана завели уголовное дело по обвинению в дискредитации Вооруженных сил России, экс-мэр Екатеринбурга сообщил 24 августа, прямо во время обыска, который проводили у него в квартире правоохранительные органы.

Максимальное наказание по ст. 280.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России») предусматривает до пяти лет лишения свободы. Как пояснял в Telegram-канале юрист Павел Чиков, речь идет о повторной дискредитации армии лицом, до этого привлеченным к административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП. Ранее у Ройзмана было несколько штрафов по этой статье.

Следствие попросило избрать для Ройзмана меру пресечения в виде запрета определенных действий. При этом запрошенные ограничения фактически схожи с домашним арестом: покидать дом Ройзману следствие просит разрешить только на одну минуту в день, за исключением судебных заседаний и следственных действий. Свою вину Ройзман не признал.

Ройзман был мэром Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. В апреле 2018 года, за пять месяцев до истечения его полномочий на посту мэра, губернатор Евгений Куйвашев отменил прямые выборы главы города. Ройзман говорил, что законопроект направлен «конкретно против него». В мае того же года он подал в отставку со своего поста из-за отмены прямых выборов.

Сайт издания It's my city был заблокирован Роскомнадзором в конце марта на основании ст. 15.3. закона № 149-ФЗ «Об информации». Как поясняла редакция, Роскомнадзор мотивировал блокировку тем, что портал распространял недостоверную информацию о спецоперации на Украине.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Евгений Ройзман Екатеринбург дискредитация армии уголовное дело Военная операция на Украине
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