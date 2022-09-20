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Военная операция на Украине ,  
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Суд запретил Ройзману посещать митинги, демонстрации и шествия

В августе суд запретил экс-мэру Екатеринбурга посещать публичные мероприятия в рамках запрета определенных действий по делу о дискредитации армии. При этом в приговоре не уточнялось, о каких конкретно мероприятиях идет речь
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга разъяснил, что бывшему мэру города Евгению Ройзману, которого обвинили в дискредитации российской армии, нельзя посещать митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, сообщил РБК адвокат Ройзмана Владислав Идамжапов.

«Поскольку в приговоре отсутствовало понятие публичных мест, поступило требование о разъяснении. Суд дал разъяснение и указал, что под публичными местами понимал места, где могут проходить публичные мероприятия. Поскольку в законе есть определение публичных мероприятий, нам стало с сегодняшнего дня понятно, что имелось в виду», — сказал он.

РБК обратился за комментарием в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

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Евгений Ройзман

Ройзмана задержали 24 августа, ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 280.3 УК (дискредитация Вооруженных сил России, совершенная лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние), которая предусматривает до трех лет лишения свободы.

На следующий день суд избрал политику меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя не только посещать публичные места и мероприятия, но также использовать средства связи и интернет, отправлять письма и общаться со свидетелями без разрешения следователя, за исключением членов семьи, проживающих с ним в одной квартире. Из-под стражи Ройзмана освободили.

Экс-мэр рассказал, что дело на него завели «фактически за одну фразу». По версии следствия, в ролике на YouTube Ройзман высказывался о спецоперации на Украине, «желая дестабилизировать политическую обстановку» и «сформировать негативные настроения». Политик отказался признать вину.

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Это не первое дело против Ройзмана в дискредитации. Ранее он обвинялся по административной статье, ему назначали штраф 150 тыс. руб.

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Теги
Лилия Пашкова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Евгений Ройзман суд дискредитация армии
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