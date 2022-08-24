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Ройзмана задержали на двое суток по делу о дискредитации армии

Бывшего мэра Екатеринбурга задержали утром, обыски прошли в его квартире, в офисе его благотворительного фонда и в открытом им частном музее. Ройзмана доставят для следственных действий в Москву
Евгений Ройзман
Евгений Ройзман (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на 48 часов по уголовному делу о дискредитации российских вооруженных сил, сообщил РБК его адвокат Владислав Идамжапов.

Ранее в столичном управлении МВД сообщили, что Ройзмана доставят в Москву для проведения следственных действий. По данным полиции, он опубликовал в интернете видео, «содержание которого дискредитировало использование Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».

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Ройзмана задержали утром 24 августа, его квартиру в Екатеринбурге обыскали. Обыски также прошли в открытом политиком на основе частной коллекции Музее невьянской иконы и офисе благотворительного фонда Ройзмана. Силовики изъяли компьютерную технику. По словам Идамжапова, его не пускали к подзащитному.

Video

Ройзман сообщил, что уголовное дело против него было возбуждено именно в Москве. По ч. 1 ст. 280.3 ему грозит лишение свободы сроком до трех лет.

В марте-апреле Ройзмана трижды штрафовали на 50 тыс. руб. по административным протоколам о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В мае суд оштрафовал экс-мэра еще на 85 тыс. руб. по протоколу по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство — распространение в Сети информации, выражающей «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации»). Поводом стал нецензурный комментарий в Twitter к заявлению главы МИД России Сергея Лаврова.

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