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В Белоруссии и Литве выявили первых зараженных коронавирусом

Фото: Rouzbeh Fouladi / ZUMA / ТАСС

В Белоруссии выявили первого зараженного коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава страны.

Коронавирус обнаружили у прибывшего в страну студента из Ирана, он прилетел из Баку. «Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице», — говорится в сообщении. По данным ведомства, состояние пациента удовлетворительное.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа также зарегистрировали в Литве, сообщается на сайте Минздрава республики. По его данным, заболевшая вернулась из итальянской Вероны 24 февраля. В настоящий момент пациентку изолировали в больнице, у нее легкие симптомы, температуры нет.

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Как передает Reuters, первого заразившегося также выявили в Нигерии. Заболевание обнаружили у гражданина Италии, который приехал в страну три дня назад. New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Адерн также пишет о первом выявленном случае заражения: заболел человек, который недавно ездил в Иран.

За последнюю неделю резкий рост числа случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Италии, Иране и Южной Корее. В связи с этим Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в эти страны.

Теги: коронавирус, вирус, Литва, Прибалтика, Нигерия
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