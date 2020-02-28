В Белоруссии и Литве выявили первых зараженных коронавирусом

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В Белоруссии выявили первого зараженного коронавирусом, сообщается на сайте Минздрава страны.

Коронавирус обнаружили у прибывшего в страну студента из Ирана, он прилетел из Баку. «Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице», — говорится в сообщении. По данным ведомства, состояние пациента удовлетворительное.

Первый случай заражения коронавирусом нового типа также зарегистрировали в Литве, сообщается на сайте Минздрава республики. По его данным, заболевшая вернулась из итальянской Вероны 24 февраля. В настоящий момент пациентку изолировали в больнице, у нее легкие симптомы, температуры нет.

Как передает Reuters, первого заразившегося также выявили в Нигерии. Заболевание обнаружили у гражданина Италии, который приехал в страну три дня назад. New Zealand Herald со ссылкой на премьер-министра страны Джасинду Адерн также пишет о первом выявленном случае заражения: заболел человек, который недавно ездил в Иран.