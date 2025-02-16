Уиткофф анонсировал визит в Саудовскую Аравию для встречи с Россией по Украине

Уиткофф объявил о визите в Саудовскую Аравию для переговоров с Россией

Стивен Уиткофф (Фото: Chris Kleponis / CNP / Global Look Press)

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщил, что вечером 16 февраля (по времени в США) отправится в Саудовскую Аравию, где запланирована встреча высокопоставленных представителей России и США. Уиткофф заявил об этом в эфире Fox News, передает Reuters.

«Я отправляюсь сегодня вечером. Я полечу туда с советником по национальной безопасности [Майком Уолтцем], и мы проведем встречи по указанию президента. Надеюсь, мы добьемся действительно хорошего прогресса», — сказал он.

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