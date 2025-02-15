Украина не примет участия в переговорах в Саудовской Аравии

Подоляк заявил, что пока «на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать». Fox сообщил, что Киев на встречу не пригласили и не проинформировали о ней. Трамп говорил, что Украина также приглашена

Представителей Украины не будет на предстоящих переговорах высокопоставленных чиновников США и России в Саудовской Аравии, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

«На сегодняшний день на столе ничего нет, что можно было бы обсуждать», — сказал он.

Журналистка Fox News Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника написала в X, что украинская сторона «не была приглашена и не была проинформирована» о предстоящих переговорах.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных американских и российских чиновников в Саудовской Аравии на следующей неделе, добавив, что Украина также приглашена. По данным Bloomberg, на встрече планируется обсуждение встречи лидеров США и России в конце месяца и урегулирования конфликта на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре 15 февраля договорились о регулярных контактах, в том числе для подготовки встречи на высшем уровне.

Politico со ссылкой на законодателя-республиканца и двух американских чиновников, знакомых с планом, сообщает, что высокопоставленные представители США уже направляются в Саудовскую Аравию для переговоров. По данным издания, к госсекретарю Рубио и спецпосланнику по Ближнему Востоку Стиву Уиткоффу в ближайшие дни присоединится советник по нацбезопасности Майкл Уолтц.

Этих чиновников Трамп называл среди предполагаемых участников американской переговорной группы. В то же время спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога на встрече не будет, пишет Politico. Собеседники издания уточнили, что также не планируется участие представителей крупных европейских держав.

Кремль называл США «главным визави» в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. По информации Bloomberg, в российскую переговорную группу войдут в том числе помощник президента Юрий Ушаков, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Киев не примет сделку, заключенную у него «за спиной». Что касается переговоров в Саудовской Аравии, он заявил, что в Киеве еще не обсуждали переговорную команду. «Я не знаю, что это. Это не серьезно», — сказал Зеленский.

Также он анонсировал свои визиты в несколько стран, в том числе в Саудовскую Аравию, отметив, что там не запланированы встречи с американской или российской стороной. «Я не хочу просто так встречаться с россиянами. Как я уже говорил, мы видим порядок встреч [таким]: сначала Соединенные Штаты, потом Европа, а потом россияне», — пояснял Зеленский.