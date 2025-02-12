Что известно о первом официальном разговоре Путина и Трампа. Главное

Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый телефонный разговор после возвращения Трампа в Белый дом. О чем договорились президенты России и США — в материале РБК

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Это был первый официальный контакт президентов после возвращения Трампа в Белый дом. Трамп 8 февраля сообщил в беседе с New York Post, что разговаривал с Путиным о военном конфликте России и Украины, а также заверил, что у США есть конкретный план завершения боев, Кремль не стал комментировать это заявление.

Трамп заявил в социальной сети Truth Social около 20:00 мск, что разговор был долгим и продуктивным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что разговор продолжался примерно полтора часа.

Переговоры по Украине

Дональд Трамп рассказал, что в первую очередь они обсудили с Владимиром Путиным конфликт на Украине. «Мы договорились о немедленном начале переговоров, и я сообщу президенту Украины Владимиру Зеленскому о нашем разговоре. Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпредставителя Стива Уиткоффа, чтобы они возглавляли американскую делегацию. Ранее спецпредставителем по России и Украине Трамп назначил Кита Кэллога, в числе переговорщиков он его не упомянул.

По мнению Трампа, конфликт, которого бы не было, останься он на посту президента, должен завершиться. Американский президент призвал к скорейшей остановке боевых действий и решению конфликта мирными средствами. Российский президент «упомянул о необходимости устранения его первопричин». По словам пресс-секретаря Путина, российский президент выразил готовность принять в Москве должностных лиц США «по тем направлениям работы, которая представляет взаимный интерес, включая разумеется и тему украинского урегулирования».

«Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе», — сообщили в Кремле по итогам разговора.

Вскоре после сообщения о разговоре Путина и Трампа американский президент поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. В офисе Зеленского заявили, что разговор продолжался около часа. Американский лидер назвал телефонную беседу хорошей, а также заявил, что президент Украины хочет мира. Трамп выразил надежду на позитивный результат встречи Зеленского с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио на конферененции в Мюнхене.

Договоренность о личной встрече

Трамп заявил, что договорился с Путиным о совместной работе и о планах обоюдных визитов двух лидеров. В частности, Путин пригласил Трампа в Москву.

О чем еще говорили Трамп и Путин

Дональд Трамп сообщил, что стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в области энергетики, а также влияние доллара на мировую экономику. Также, по его словам, президенты двух стран говорили об истории двух стран и в том числе о совместной борьбе во Второй Мировой войне, в которой Россия потеряла десятки миллионов людей, а у США также было немало погибших.

Дмитрий Песков рассказал, что в ходе беседы были также затронуты темы иранской ядерной программы, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Что предшествовало телефонному разговору

Накануне стало известно о прилете в Москву спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Он забрал из России американца Марка Фогеля, отбывавшего 14-летний срок за контрабанду наркотиков.США освободят россиянина Александра Винника в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля, передает ABC со ссылкой на американского чиновника. Также один американец (его имя на момент публикации не называется), задержанный в Белоруссии, был освобожден в среду, 12 февраля, сообщил спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер.

The New York Times сообщило, что перед поездкой в Москву Уиткофф провел прямые переговоры с «близкими союзниками» российского президента, а также обсуждал украинскую проблематику со своими контактами в Саудовской Аравии и Катаре.

По данным Fox News, в Москве спецпосланник Трампа провел 3,5-часовые переговоры с Путиным. Кремль и Госдепартамент не стали комментировать эти данные.