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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Песков сообщил, что Путин и Трамп встретятся лично раньше обмена визитами

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Возвращение Трампа в Белый дом
Пресс-секретарь напомнил, что президенты условились провести встречу в третьей стране. Трамп не исключил, что это может быть Саудовская Аравия. Песков назвал ее «хорошим партнером», но отметил, что решение пока не принято
Владимир Путин и Дональд Трамп
Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Встреча глав России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в третьей стране должна состояться раньше, чем обмен визитами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Они обменялись взаимными приглашениями, теперь и у президента Трампа есть действующее приглашение посетить Россию с визитом, и у президента России есть действующее приглашение посетить Соединенные Штаты Америки», — напомнил Песков.

Они также условились провести встречу «где-то в третьей стране». «То есть эта встреча состоится, по замыслу президентов, раньше, чем, как говорят дипломаты, эвентуальный обмен визитами», — пояснил пресс-секретарь Путина. Ее сейчас согласовывают помощники глав государств.

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Фото:Максим Шеметов / Reuters

По его словам, окончательного решения, где Путин и Трамп встретятся, не принято, но «действительно фигурировала Саудовская Аравия». Песков назвал Эр-Рияд «хорошим партнером» как России, так и США, это «место, действительно устраивающее всех». «Но пока решение не было финализировано, это уже сделают на рабочем уровне», — уточнил он.

Накануне Путин и Трамп поговорили по телефону. Американский лидер заявил, что они договорились о «немедленном» начале переговоров по Украине. Президенты также условились встретиться лично и пригласили друг друга в свои страны.

Трамп затем не исключил, что встреча может состояться в Саудовской Аравии с участием наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. По словам главы Белого дома, дата еще не назначена, но это произойдет «в не столь отдаленном будущем».

В Кремле, отвечая на вопрос о возможности встречи в Саудовской Аравии, заявили, что Москве и Вашингтону еще предстоит проработать детали, пока же Путин и Трамп условились продолжить контакты и дать поручения помощникам начать соответствующую работу.

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