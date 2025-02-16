Украина начала подготовку визита Зеленского в Саудовскую Аравию
Украинская делегация провела переговоры с представителями бизнеса в Саудовской Аравии, в ближайшие дни состоятся «десятки встреч» для подготовки визита президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в пресс-службе Минэкономики страны.
По данным ведомства, в нынешней встрече, в частности, принимала участие первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, которая представила «перспективные инвестиционные возможности в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и других секторах». На переговорах также обсуждалось возможное участие компаний из Саудовской Аравии в приватизации на Украине.
«В ближайшие дни делегация проведет десятки встреч для подготовки визита президента Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию», — говорится в сообщении.
14 февраля Зеленский анонсировал поездки в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. По его словам, целью визитов станет обмен пленными. Он также исключал возможность встреч с представителями США и России по вопросам урегулирования конфликта на Украине.
В тот же день президент США Дональд Трамп анонсировал переговоры высокопоставленных представителей Москвы, Киева и Вашингтона в Саудовской Аравии на следующей неделе. Он не уточнял, на каком уровне предстоят контакты. До этого Трамп допускал встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии после их телефонного разговора. В МИД королевства согласились принять лидеров России и США. В Кремле сведения о возможных переговорах в Саудовской Аравии не подтвердили и не опровергли.
Читайте РБК в Telegram.
Вэнс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров
Власти Подмосковья запретят алкомаркеты во дворах
Горбатый кит проглотил и выплюнул 24-летнего чилийца. Видео
Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика
На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука
В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины
РБК запускает винный салон. Расписание
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
5 фактов о российском авторынке, которые удивили. Карточки