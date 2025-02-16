WSJ узнала о попытке США убедить Киев, что он будет за столом переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заверил украинского коллегу, что Вашингтон не намерен удерживать Киев от переговоров, пишет WSJ. Зеленский предупреждал, что Украина не примет сделку, заключенную без ее участия

Чиновники США попытались убедить Украину, что она будет участвовать в переговорах с Россией, после того как украинский президент Владимир Зеленский предупредил, что его страна не согласится на мирное соглашение, навязанное ей сверху. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на дипломатов.

По словам собеседников, присутствовавших на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7) в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, госсекретарь США Марко Рубио заявил своему украинскому коллеге, что Вашингтон не планирует не допускать Киев к диалогу, так как это было бы глупо.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа по Украине генерал-лейтенант Кит Келлог, в свою очередь, заявил, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры, а США выступят посредником. Накануне он допустил, что Европа, возможно, физически не будет представлена на переговорах, но подчеркнул, что ее интересы учтут.

По информации WSJ, европейские чиновники начали готовить ответ администрации Трампа, главный посыл которого — необходимость привлечения Евросоюза к сделке для обеспечения прочного мира. Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил председатель Евросовета Антониу Кошта: «Не будет никаких надежных и успешных переговоров, никакого прочного мира без Украины и без Европейского союза», — подчеркнул он.

Брюссель намерен аргументировать свою позицию тем, что европейские деньги понадобятся для укрепления обороны Украины и восстановления страны. Администрация Трампа заявила, что хочет, чтобы европейские войска помогли обеспечить соблюдение мирного соглашения. Вместе с тем чиновники в беседе с WSJ усомнились, что хотя бы один европейский парламент согласует этот шаг, если Евросоюз не будет привлечен к переговорам.

По мнению Зеленского, решать, кто сядет за стол переговоров, должен Киев. «Война не в США и не в Евросоюзе, слава богу. Но, к сожалению, война в Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров», — говорил он. Ранее президент подчеркивал, что участие Европы в переговорах важно для Киева.

Украина никогда не примет сделки, заключенной за ее спиной и без ее участия, подчеркивал Зеленский. Тот же принцип, по его мнению, должен применяться к Европе. Трамп анонсировал встречи как с российскими, так и с украинскими представителями сначала на Мюнхенской конференции, а затем — в Саудовской Аравии, но не в Москве, ни в Киеве эту информацию не подтверждали.