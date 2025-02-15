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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg сообщил о запланированной встрече представителей США и России

Bloomberg: представители США и России встретятся для обсуждения саммита лидеров
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Военная операция на Украине
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Возвращение Трампа в Белый дом
Представители обеих стран встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможную встречу глав государств в конце февраля. Цель — назначить дату до начала Рамадана в марте
Эр-Рияд,&nbsp;Саудовская Аравия
Эр-Рияд, Саудовская Аравия (Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Global Look Press)

Высокопоставленные представители США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы обсудить возможную встречу глав государств в конце этого месяца, сообщили источники Bloomberg. На встрече лидеров планируется обсудить прекращение конфликта на Украине.

Детали встречи и список участников еще прорабатываются, но люди, проинформированные о планах, сообщили, что группа, скорее всего, будет состоять из советников по национальной безопасности.

Цель — назначить дату до начала священного месяца Рамадан в марте, пояснил собеседник. Большинство европейцев до сих пор не проинформированы, сказал другой источник. Участие представителей Украины ожидается.

«Украина никогда не примет сделки, заключенной за нашей спиной, без нашего участия», — заявил президент Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности. «И то же должно применяться к Европе», — добавил он.

Представители Саудовской Аравии пригласили в Эр-Рияд представителей США, России и Украины, переговоры созовет советник по национальной безопасности Мусаед аль-Айбан, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия согласилась принять переговоры Путина и Трампа
Политика
Фото:Bernd von Jutrczenka / dpa-picture-alliance / Global Look Press

По словам источников, советник американского президента по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф, как ожидается, возглавят переговоры в Саудовской Аравии. Роль посланника по Украине Кита Келлога при этом не ясна, отмечает агентство.

«Я видел, кто-то говорит, что в Саудовской Аравии будет встреча на уровне президентов США и России. Какие-то мирные переговоры. Даже наш флаг поставили... Я не знаю, что это. Это не серьезно», — заявил Зеленский на полях Мюнхенской конференции (цитата по УНИАН).

По его словам, по поводу состава переговорной группы в Киеве еще не было разговоров.

РБК направил запрос пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

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