Зеленский ответил Келлогу, кому решать, кто сядет за стол переговоров
Киев должен решать, кто сядет за стол переговоров о завершении конфликта, считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит РБК-Украина.
15 февраля посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров. Однако, по его словам, интересы европейских стран будут учтены.
«Посмотрим. Война не в США и не в Евросоюзе, слава богу. Но, к сожалению, война в Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров», — сказал Зеленский.
По словам посланника Трампа, Вашингтон в настоящее время придерживается «двустороннего подхода» к переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Москвой, Киевом и странами-союзниками. Мирный план будет разработан в течение нескольких дней или недель, заверил Келлог.
Зеленский до этого подчеркивал, что участие Европы в переговорах важно для Киева.
Глава Пентагона Пит Хегсет в то же время не исключил такой возможности.
Европейские страны должны участвовать в переговорах по Украине, уверен министр обороны Германии Борис Писториус. Если Соединенные Штаты попытаются добиться мира без них, это может стать поворотным моментом для двусторонних отношений, отметил Писториус.
Европе, чтобы «как-то застолбить свое место», нужно обратиться к США, заявили в Кремле. Там назвали Вашингтон «главным визави» в этом процессе.
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