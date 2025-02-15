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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский ответил Келлогу, кому решать, кто сядет за стол переговоров

Зеленский: Киев должен решать, кто сядет за стол переговоров
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
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Посланник президента США по Украине заявил, что не видит Европу за столом переговоров. Зеленский убежден, что принимать решение должен Киев, так как бои идут не в США и ЕС, а в его стране
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Andreas Stroh / imago-images.de / Global Look Press)

Киев должен решать, кто сядет за стол переговоров о завершении конфликта, считает украинский президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности, его слова приводит РБК-Украина.

15 февраля посланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что не видит Европу за столом переговоров. Однако, по его словам, интересы европейских стран будут учтены.

«Посмотрим. Война не в США и не в Евросоюзе, слава богу. Но, к сожалению, война в Украине. Поэтому Украина, я думаю, должна иметь лидерство в вопросе, кто должен быть за столом переговоров», — сказал Зеленский.

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Киев, Украина

По словам посланника Трампа, Вашингтон в настоящее время придерживается «двустороннего подхода» к переговорам, который подразумевает отдельные контакты с Москвой, Киевом и странами-союзниками. Мирный план будет разработан в течение нескольких дней или недель, заверил Келлог.

Зеленский до этого подчеркивал, что участие Европы в переговорах важно для Киева.

Глава Пентагона Пит Хегсет в то же время не исключил такой возможности.

Европейские страны должны участвовать в переговорах по Украине, уверен министр обороны Германии Борис Писториус. Если Соединенные Штаты попытаются добиться мира без них, это может стать поворотным моментом для двусторонних отношений, отметил Писториус.

Европе, чтобы «как-то застолбить свое место», нужно обратиться к США, заявили в Кремле. Там назвали Вашингтон «главным визави» в этом процессе.

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Елена Чернышова
Владимир Зеленский Кит Келлог переговоры конфликт на Украине
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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