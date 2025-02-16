Президент Чехии призвал к «плану Маршалла» для Украины

«План Маршалла» для Украины был бы отличной идеей, считает Петр Павел. Он призвал проработать восстановление страны после завершения боев, в том числе подготовить ее к вступлению в ЕС, а также не исключать присоединения к НАТО

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Украина должна получить максимально справедливое по отношению к ней мирное соглашение и надежные гарантии безопасности, включая возможность вступления в Евросоюз и НАТО, заявил президент Чехии Петр Павел на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его мнению, союзники Киева должны работать не только над тем, чтобы Украина могла начать переговоры с Россией в наиболее сильной позиции, но и над планом восстановления после завершения боев. «Мы уже оказываем Украине военную поддержку. <...> Нам также следует начать думать о послевоенном восстановлении. <...> План Маршалла для Украины был бы отличной идеей. <...> Мы могли бы начать подготовку Украины к вступлению в ЕС очень успешным способом», — сказал Павел.

Он считает, что это было бы «лучшей демонстрацией провала России на Украине». «Мы должны выразить нашу решимость в том, что если Украина хочет стать частью ЕС, а в конечном итоге и НАТО, они имеют право это сделать», — подчеркнул президент Чехии.

«План Маршалла» — комплекс мер помощи Европе после Второй мировой войны. План назван в честь госсекретаря Джорджа К. Маршалла, который предложил эту программу в 1947 году. В рамках проекта 16 европейским государствам, разрушенным в ходе войны, предоставили поддержку на $13,3 млрд — примерно $150 млрд при пересчете на современный курс. Как пояснял Госдепартамент США, власти опасались, что бедность усилит привлекательность коммунизма и фашизма, а без европейского рынка американская экономика пострадает. СССР отказался от «плана Маршалла», такое решение приняли и просоветские правительства Европы.

Отказ Украины от вступления в НАТО является одним из условия Москвы для прекращения огня и начала переговоров, озвученных президентом Владимиром Путиным в июне прошлого года.

Шеф Пентагона Пит Хегсет на этой неделе заявил, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирной сделки. Гарантии безопасности, на которых настаивает Киев, не должны предоставляться за счет членства в альянсе, считает он. Американский президент Дональд Трамп согласился с ним, назвав присоединение Украины к блоку в рамках сделки «непрактичным».

В то же время заместитель посланника Трампа по Украине Кита Келлога Джон Коул сказал, что членство Украины в НАТО и возвращение к границам 2014 года не сняты с обсуждения окончательно.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что если Украину не примут в блок, тогда у нее должны быть армия численностью 1,5 млн человек и современное оружие. Он называет вступление Украины в НАТО наилучшей гарантией безопасности.

Путин называл демилитаризацию Украины среди целей военной операции.