Болтон заявил, что Путин переиграл НАТО за счет переговоров с Трампом

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин переиграл США, НАТО и Украину с помощью своей стратегии не вести переговоров с экс-президентом Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, а дождаться момента, когда можно будет пообщаться с новым главой администрации США Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в своем Х.

«На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной, и именно поэтому он не стал вести переговоры с Байденом или Зеленским. Он ждал переговоров с Трампом, потому что считал, что Кремль получит больше от сделки с Трампом. И он был абсолютно прав», — заявил Болтон.

Ранее в феврале Трамп и Путин провели телефонный разговор. После него республиканец сообщил, что лидеры договорились «немедленно начать» переговоры по Украине. В Кремле заявили, что Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», а Путин согласился с ним в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров». После этого американский президент созвонился с Зеленским. Первый заявил, что Украина стремится к миру, а второй подчеркнул, что Киев и Вашингтон согласовывают шаги для достижения этой цели.

На следующий день в Кремле сообщили, что Россия начала формировать группу для переговоров с США. В американскую команду войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Посланника по Украине и России Кита Келлога в ней нет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что главным визави в мирных переговорах по Украине Москва считает Вашингтон.