 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Болтон заявил, что Путин переиграл НАТО за счет переговоров с Трампом

Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин переиграл США, НАТО и Украину с помощью своей стратегии не вести переговоров с экс-президентом Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, а дождаться момента, когда можно будет пообщаться с новым главой администрации США Дональдом Трампом. Об этом заявил бывший советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон в своем Х.

«На этой неделе Путин одержал крупную победу над США, НАТО и Украиной, и именно поэтому он не стал вести переговоры с Байденом или Зеленским. Он ждал переговоров с Трампом, потому что считал, что Кремль получит больше от сделки с Трампом. И он был абсолютно прав», — заявил Болтон.

Трамп назвал причину звонка Путину до разговора с Зеленским
Политика
Дональд Трамп

Ранее в феврале Трамп и Путин провели телефонный разговор. После него республиканец сообщил, что лидеры договорились «немедленно начать» переговоры по Украине. В Кремле заявили, что Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами», а Путин согласился с ним в том, что «долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров». После этого американский президент созвонился с Зеленским. Первый заявил, что Украина стремится к миру, а второй подчеркнул, что Киев и Вашингтон согласовывают шаги для достижения этой цели.

На следующий день в Кремле сообщили, что Россия начала формировать группу для переговоров с США. В американскую команду войдут госсекретарь Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Посланника по Украине и России Кита Келлога в ней нет.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял, что главным визави в мирных переговорах по Украине Москва считает Вашингтон.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Теги
Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин Украина Дональд Трамп Джон Болтон
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, 46-й президент США
20 ноября 1942 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Axios узнал о разной оценке Трампом и Зеленским настроя Путина по Украине
Политика
Трамп назвал причину звонка Путину до разговора с Зеленским
Политика
Трамп заявил об ожидании завершения конфликта, а не уступок от России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
Ключевую ставку оставили на прежнем уровне. Что будет с авторынкомАвто, 15:05
В России выпустили новый винный токенВино, 15:00
В Норвегии выступили против допуска российских фигуристов к отбору на ОИСпорт, 14:59
Путин пожелал Развожаеву победить на выборах губернатора СевастополяПолитика, 14:57
Акции «ФосАгро» падают вопреки ралли: при чем тут рубль и что дальшеИнвестиции, 14:49
В МИДе заявили, что делегации России не будет на Мюнхенской конференцииПолитика, 14:34
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
ЦБ поднял в 1,5 раза прогноз по инфляции в 2025 годуФинансы, 14:34
После пожаров Лос-Анджелес затопил сильный ливеньОбщество, 14:31
Зеленский назвал, что Украине надо вместо вступления в НАТОПолитика, 14:26
Производителя «ФрутоНяни» возглавит бывший топ-менеджер PepsiCoБизнес, 14:25
«Лаборатория Касперского» предупредила о фишинговой атаке через почтуТехнологии и медиа, 14:16
Что такое ключевая ставка и как она влияет на жизнь россиянИнвестиции, 14:15
В секторе Газа анонсировали освобождение россиянинаПолитика, 14:13