Трамп счел вступление Украины в НАТО «непрактичным»

Трамп поддержал позицию Хегсета о том, что вступление Украины в НАТО и возвращение к границам до 2014 года «нереалистично». При этом он допустил, что Киев сможет вернуть земли в будущем

Президент США Дональд Трамп согласился с мнением шефа Пентагона Пита Хегсета о том, что вступление Украины в НАТО в рамках мирной сделки «нереалистично». Об этом американский лидер заявил представителям СМИ, передает журналистка CBS News из пула Белого дома Дженнифер Джейкобс в X.

«Я согласен с этим. <...> Я не думаю, что это практично», — сказал Трамп.

Он добавил, что США по-прежнему будут направлять помощь Украине, «но мы хотим, чтобы она была обеспечена [гарантиями]».

Хегсет на заседании контактной группы по обороне Украины 12 февраля заявил, что США не рассматривают вступление Украины в НАТО как часть мирного плана. «Погоня за этой иллюзорной целью только продлит войну и причинит еще больше страданий», — добавил он.

Также глава Пентагона счел, что Украина не сможет вернуться в границам, существовавшим до 2014 года. Трамп согласился с этой позицией, назвав такое развитие событий «маловероятным», но допустил, что в будущем Киев сможет вернуть утраченные территории. «Я думаю, что что-то из этого вернется. Да, часть этой земли вернется», — сказал он (цитата по ABC News).

Несколько европейских дипломатов сообщили Euractiv, что были «неприятно удивлены» тем, что заявление Хегсета об ограничениях для Украины прозвучали еще до начала переговоров.

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров, комментируя заявление Хегсета, сказал, что позиция Киева по вопросу вступления в НАТО остается неизменной. «Мы хотим быть страной НАТО, мы будем страной НАТО, мы будем страной Европейского союза. Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. Поэтому у нас свои приоритеты. Поэтому любые выводы делаем вместе с нашим народом», — заявил он (цитата по «РБК-Украина»).

Президент Украины Владимир Зеленский ранее допускал, что Киев может вернуть утраченные территории позже дипломатическим путем.

Москва настаивает на признании республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в составе России.

12 февраля Трамп поговорил по телефону сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем с украинским лидером Зеленским. По словам республиканца, с Путиным они договорились о «немедленном начале переговоров». Зеленский после разговора с Трампом заявил, что Украина «больше всех хочет мира» и поддержал слова республиканца let's get it done (с англ. давайте сделаем это).