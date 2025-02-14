В офисе Келлога назвали возможным обсуждение членства Украины в НАТО

По поводу вступления Киева в НАТО и возвращения к границам Украины 2014 года в США звучат противоречивые заявления. Заместитель спецпосланника Келлога допустил, что это будет обсуждаться в ходе урегулирования

Виды Киева (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Вопросы вступления Украины в НАТО и возвращения к ее границам 2014 года не сняты с обсуждения окончательно, заявил заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул, передает Reuters.

«Сейчас это еще на столе [переговоров]», — сказал он о членстве Киева в НАТО и добавил, что то же самое касается вопроса территорий.

Коул также объяснил, как разделены обязанности между Келлогом и другим спецпосланником Трампа — Стивеном Уиткоффом, который изначально занимался Ближним Востоком, но потом, по данным The New York Times, получил поручение наладить контакты с Москвой и принимал прямое участие в освобождении осужденного в России американца Марка Фогеля. По словам заместителя Келлога, они вдвоем с руководителем будут участвовать в переговорах с Украиной и Европой, а Уиткофф возглавит переговоры с Россией.

Кроме того, Коул выразил мнение, что президент России Владимир Путин готов к сотрудничеству и переговорам, но полной уверенности нет. Он также сказал, что некоторые политики «не к месту» говорили, что США «уступают» России. «С Путиным и русскими никогда не знаешь... Они пытаются нас обхитрить? Или они искренни? И только когда садишься за стол переговоров, ты быстро это понимаешь», — сказал он.

Говоря о роли Европы в урегулировании, Коул указал, что ее «нужно привлечь» и что там хотят завершения боевых действий. «Они более чем готовы участвовать [в военной поддержке Киева]. Есть сомнения <...> в том, что они готовы дать 100%. Но все, что я слышу, указывает на то, что они готовы действительно вмешаться», — отметил чиновник.

По поводу членства Киева в НАТО и вопросу территорий из США звучат противоречивые заявления. Келлог ранее сказал, что возвращения к границам до 2014 года не будет, а «будет некое соглашение о потенциальной потере территорий». То же самое заявлял и глава Минобороны США Пит Хегсет. Он же отмечал, что Вашингтон не рассматривает вступление Украины в НАТО как часть мирного плана, это «нереалистично».

Россия выступает против членства Киева в альянсе, требует международного признания за ней Крыма, Севастополя и новых регионов, а также вывода с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей украинских войск.

В Киеве настаивают на получении приглашения в НАТО и допускают, что вернут эти территории позднее, в том числе дипломатическим путем.