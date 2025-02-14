 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В офисе Келлога назвали возможным обсуждение членства Украины в НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине
По поводу вступления Киева в НАТО и возвращения к границам Украины 2014 года в США звучат противоречивые заявления. Заместитель спецпосланника Келлога допустил, что это будет обсуждаться в ходе урегулирования
Виды Киева
Виды Киева (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Вопросы вступления Украины в НАТО и возвращения к ее границам 2014 года не сняты с обсуждения окончательно, заявил заместитель спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога Джон Коул, передает Reuters.

«Сейчас это еще на столе [переговоров]», — сказал он о членстве Киева в НАТО и добавил, что то же самое касается вопроса территорий.

Коул также объяснил, как разделены обязанности между Келлогом и другим спецпосланником Трампа — Стивеном Уиткоффом, который изначально занимался Ближним Востоком, но потом, по данным The New York Times, получил поручение наладить контакты с Москвой и принимал прямое участие в освобождении осужденного в России американца Марка Фогеля. По словам заместителя Келлога, они вдвоем с руководителем будут участвовать в переговорах с Украиной и Европой, а Уиткофф возглавит переговоры с Россией.

Кроме того, Коул выразил мнение, что президент России Владимир Путин готов к сотрудничеству и переговорам, но полной уверенности нет. Он также сказал, что некоторые политики «не к месту» говорили, что США «уступают» России. «С Путиным и русскими никогда не знаешь... Они пытаются нас обхитрить? Или они искренни? И только когда садишься за стол переговоров, ты быстро это понимаешь», — сказал он.

Говоря о роли Европы в урегулировании, Коул указал, что ее «нужно привлечь» и что там хотят завершения боевых действий. «Они более чем готовы участвовать [в военной поддержке Киева]. Есть сомнения <...> в том, что они готовы дать 100%. Но все, что я слышу, указывает на то, что они готовы действительно вмешаться», — отметил чиновник.

Келлог заявил о необходимости прямых переговоров Путина и Зеленского
Политика
Кит Келлог

По поводу членства Киева в НАТО и вопросу территорий из США звучат противоречивые заявления. Келлог ранее сказал, что возвращения к границам до 2014 года не будет, а «будет некое соглашение о потенциальной потере территорий». То же самое заявлял и глава Минобороны США Пит Хегсет. Он же отмечал, что Вашингтон не рассматривает вступление Украины в НАТО как часть мирного плана, это «нереалистично».

Россия выступает против членства Киева в альянсе, требует международного признания за ней Крыма, Севастополя и новых регионов, а также вывода с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей украинских войск.

В Киеве настаивают на получении приглашения в НАТО и допускают, что вернут эти территории позднее, в том числе дипломатическим путем.

Читайте РБК в Telegram.

FT узнала, когда на Западе ожидают сделки Путина и Трампа

Трамп анонсировал переговоры России, США и Украины в Мюнхене

Бизнес-джет ВВС США приземлился в Москве

Кремль ответил на предложение Трампа о месте встречи с Путиным

Трамп заявил, что хотел бы вернуть Россию в «Большую семерку»

Российский рынок акций замедлил рост после резкого взлета

На Украине ввели санкции против Порошенко, Коломойского и Медведчука

В ЕС считают, что Трамп заставит Европу заплатить за восстановление Украины

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Аналитики Bloomberg составили три сценария завершения конфликта России и Украины
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина НАТО мирные переговоры Кит Келлог
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Times рассказала, как коридоры НАТО опустели после беседы Трампа и Путина
Политика
Генсек НАТО заявил, что Киеву никогда не обещали членство после мира
Политика
В МИДе выступили против размещения сил НАТО на Украине «под любой ширмой»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 94,92 (-3,09) Инвестиции, 13 фев, 18:04 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 91,03 (-3,02) Инвестиции, 13 фев, 18:04
В России выпустили новый винный токенВино, 15:00
В Норвегии выступили против допуска российских фигуристов к отбору на ОИСпорт, 14:59
Путин пожелал Развожаеву победить на выборах губернатора СевастополяПолитика, 14:57
Акции «ФосАгро» падают вопреки ралли: при чем тут рубль и что дальшеИнвестиции, 14:49
В МИДе заявили, что делегации России не будет на Мюнхенской конференцииПолитика, 14:34
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 14:34
ЦБ поднял в 1,5 раза прогноз по инфляции в 2025 годуФинансы, 14:34
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
После пожаров Лос-Анджелес затопил сильный ливеньОбщество, 14:31
Зеленский назвал, что Украине надо вместо вступления в НАТОПолитика, 14:26
Производителя «ФрутоНяни» возглавит бывший топ-менеджер PepsiCoБизнес, 14:25
«Лаборатория Касперского» предупредила о фишинговой атаке через почтуТехнологии и медиа, 14:16
Что такое ключевая ставка и как она влияет на жизнь россиянИнвестиции, 14:15
В секторе Газа анонсировали освобождение россиянинаПолитика, 14:13
Фигуристы Худайбердиева и Базин опровергли сообщения о завершении карьерыСпорт, 14:05