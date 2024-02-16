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Военная операция на Украине ,  
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ВСУ сообщили об окружении нескольких подразделений бригады в Авдеевке

В ВСУ заявили об окружении части подразделений бригады в Авдеевке
Сюжет
Военная операция на Украине
Отправленная для усиления украинских позиций в Авдеевке третья штурмовая бригада местами находится в окружении, сообщило украинское издание «Страна». Ранее бригадный генерал ВСУ заявил, что украинские войска проводят «маневр»
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Отправленная в Авдеевку третья отдельная штурмовая бригада (Одшбр) ВСУ «местами находится в окружении» в городе, сообщило 16 февраля украинское издание «Страна» со ссылкой на замкомандира бригады Родиона Кудряшова.

По его словам, «местами ситуация критическая, есть окружение на 360 градусов, местами на 180».

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ сообщила о переброске в Авдеевку
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

16 февраля также командир оперативно-стратегической группы ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что в Авдеевке происходит плановое усиление подразделений и осуществляется «маневр войск» на угрожающих направлениях. По его словам, для военных «подготовлены новые позиции», также «продолжают готовиться мощные укрепления».

Командир третьей Одшбр ВСУ Андрей Билецкий заявил в тот же день, что украинские служащие «вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые вводит противник».

15 февраля координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил: «Есть риск, что Авдеевка перейдет под российский контроль». Он частично связал эту ситуацию с тем, что у ВСУ заканчиваются снаряды для артиллерии.

В тот же день WP со ссылкой на украинских военных написала, что полное отступление ВСУ из Авдеевки — вопрос времени. Разрушенный Авдеевский коксохимический завод (который входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова), по сообщению издания, станет, вероятно, последним оплотом украинских сил в городе. По словам украинского военнослужащего, которые привели в WP, украинские войска будут вынуждены отступить, если российские военные попытаются окружить завод.

Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек. Издание FT назвало город «воротами в Донецк» и отметило, что потеря Авдеевки помешает ВСУ взять под контроль Донецк, и не даст украинской артиллерии наносить удары по городу.

Ранее, в конце января президент Владимир Путин отметил, что Авдеевка является одним из важнейших направлений, где идут боевые действия.

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