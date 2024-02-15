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Военная операция на Украине ,  
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Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ сообщила о переброске в Авдеевку

Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ была срочно передислоцирована в Авдеевку
Сюжет
Военная операция на Украине
Третья отдельная штурмовая бригада ВСУ была срочно переброшена для усиления украинских сил в районе Авдеевки. В подразделении признали, что ситуация в городе «чрезвычайно критическая»
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Третья отдельная штурмовая бригада (Одшбр) ВСУ была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, следует из телеграм-канала подразделения.

«Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая», — говорится в сообщении бригады.

Оперативная ситуация, по мнению бригады, в Авдеевке остается «угрожающей и нестабильной».

В ВСУ заявили о запасных путях снабжения Авдеевки
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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Ранее, 11 февраля, Forbes писал, что Украина может перебросить «одну из своих лучших бригад», чтобы попытаться укрепить Авдеевку. 14 февраля спикер группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что командование украинской армии предусмотрело запасные пути снабжения сил, оставшихся в Авдеевке. Однако он не уточнил, как обстоят дела с основной асфальтированной дорогой, по которой идут поставки.

Чуть ранее в тот же день главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации в районе Авдеевки и Купянска, признав численное преимущество у российской стороны. До этого экс-главком ВСУ Валерий Залужный и президент Украины Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу авдеевского направления: глава страны не одобрил просьбу Залужного о выведении войск из Авдеевки для «выравнивания фронта». После этого 8 февраля украинский главком был отправлен в отставку, затем Зеленский назначил на его место Сырского.

В начале февраля Financial Times привел оценку западных чиновников, которые говорили, что в ближайшие месяцы с сокращением западной помощи сократится способность Украины продолжать конфликт, а Россия тем временем уже использует свое преимущество для достижения успехов в Авдеевке.

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Теги
Георгий Смирнов
Авдеевка Военная операция на Украине
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