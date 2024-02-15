WP назвала вывод украинских войск из Авдеевки вопросом времени

WP называет последним оплотом украинских сил в Авдеевке разрушенный коксохимический завод; если он будет окружен, ВСУ придется отступить. Путин назвал город одним из важных направлений, где идут бои

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Полное отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Авдеевки — вопрос времени, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на украинских военных; по их словам, частичный вывод войск уже начался.

Журналисты издания посетили город в 10 км к северо-западу от Донецка на прошлой неделе. Украина перебросила в Авдеевку дополнительные силы (в частности, туда передислоцировали Третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ), несмотря на это, полный вывод войск из населенного пункта «кажется вполне вероятным», пишет газета.

Разрушенный Авдеевский коксохимический завод (входит в группу «Метинвест» Рината Ахметова), вероятно, станет последним оплотом украинских сил в городе, говорится в статье. Бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» используют территорию заброшенного предприятия в качестве базы для запуска дронов, пишет издание. По словам одного из спецназовцев, который отказался назвать свое имя, если российские военные попытаются окружить завод, украинские войска будут вынуждены отступить.

Украинские войска в Авдеевке наиболее остро ощущают нехватку боеприпасов, пишет WP. Об этом же сообщала Financial Times.

Ожесточенные бои за Авдеевку идут с прошлой осени. Президент России Владимир Путин в конце января назвал город одним из важных направлений, где ведутся боевые действия, и заявил, что «мужики там воюют как следует». В начале февраля украинские власти сообщили о заходе российских сил в Авдеевку и боях на улицах города.

Главком ВСУ Александр Сырский 14 февраля назвал сложной обстановку на авдеевском направлении, а министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что на нем «сконцентрировано все внимание», так же как на лиманском и купянском направлениях.