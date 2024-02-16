ВСУ сообщили о «маневре войск» в Авдеевке

ВСУ осуществляют «маневр» в Авдеевке и готовят новые позиции, предпочитая «клочкам земли» сохранение жизней военнослужащих, заявил украинский генерал. Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений для российской армии

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В центре Авдеевки идут ожесточенные бои, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется «маневр войск» на угрожающих направлениях, сообщил в телеграм-канале командир оперативно-стратегической группы ВСУ «Таврия» бригадный генерал Александр Тарнавский.

«Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев. Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану», — написал генерал и подчеркнул, что Украина ценит «каждый клочок» территории, но наивысшей ценностью остается сохранение жизни украинских солдат.

По словам командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрея Билецкого, украинские служащие «вынуждены воевать на 360 градусов против новых и новых бригад, которые вводит противник». Его цитата размещена в телеграм-канале бригады. Там же подчеркивается, что обстановка в городе остается «угрожающей и нестабильной».

Генштаб ВСУ в своей сводке сообщил об обороне села Ласточкино, которое находится западнее Авдеевки на трассе, по которой прежде шло снабжение украинских войск в городе.

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Авдеевка расположена примерно в 10 км к северо-западу от Донецка. К началу 2022 года там жили 31,7 тыс. человек, весной 2023 года подконтрольная Киеву администрация призвала жителей покинуть город. Тяжелые бои за Авдеевку продолжаются с ноября 2023 года, однако в последние недели они стали еще интенсивнее, отмечала FT. Издание назвало город «воротами в Донецк» и указала: потеря Авдеевки помешает попыткам ВСУ вернуть контроль над Донецком и лишит украинскую артиллерию возможности наносить удары по коммуникациям города.

В конце января президент Владимир Путин назвал Авдеевку одним из важнейших направлений, где идут боевые действия. 15 февраля корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный сообщил, что «на севере Авдеевки уже развевается российский флаг».

«К сожалению, мы получаем от Украины отчеты, что ситуация критическая. Россия продолжает оказывать давление на украинские позиции каждый день. Есть риск, что Авдеевка перейдет под российский контроль», — сообщили в Белом доме.