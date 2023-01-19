В Крыму предупредили о «сокрушительном ответе» на возможный удар

В парламенте Крыма предупредили об ответе США и Украине в случае возможного удара

Коктебель, Крым (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предупредил о сокрушительном ответе на попытку украинских войск с помощью США нанести удар по Крыму.

«Убежден, что любая попытка получит сокрушительный ответ и россияне поддержат такое решение», — заявил Гемпель. По его словам, Россия ведет сдержанную политику, что можно воспринимать как слабость, «но это совершенно не так».

Гемпель заявил, что агрессивные намерения Вашингтона и Киева в отношении Крыма подтверждают необходимость защищать интересы России вплоть до западных границы Украины с Польшей.

18 января The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США начала признавать потребность Украины в оружии для атаки на Крым, даже если такой шаг будет грозить эскалацией конфликта. По мнению собеседников NYT, если Россия почувствует риск потери контроля над Крымом, это укрепит позиции Украины на будущих переговорах. Власти США обсуждают с украинскими коллегами возможность использовать поставляемое вооружение для атаки на Крым или Крымский мост, пишет издание.

Россия присоединила Крым в 2014 году по результатам референдума. Президент Владимир Путин называл вопрос его территориальной принадлежности закрытым. Киев отказался признать изменения, настаивая, что Крым остается территорией Украины — это поддерживают большинство стран мира.

В декабре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский заявил, что полуостров будут возвращать под контроль «любыми средствами» без консультаций с другими странами. Путин, в свою очередь, предупреждал, что Россия будет всеми силами защищать свою территорию.