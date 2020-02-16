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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Кремль поручил регионам создать атмосферу праздника в день голосования по поправкам в Конституцию. Задачи по явке и результату в целом сопоставимы с показателями президентских выборов в 2018 году
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Новые KPI

Администрация президента провела в Подмосковье с 13 по 15 февраля трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, посвященный предстоящему общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию.

Региональным чиновникам назвали показатели, которые федеральный центр хотел бы видеть по итогам голосования, — явка 60%, результат «за» — 70%, сообщили два участника семинара РБК.

Напрямую задача обеспечить такой результат не ставилась, но говорилось, что эти показатели были бы идеальными; в целом регионы ориентировали на явку 50–55%, добавил еще один участник мероприятия.

О том, что Кремль намерен сообщить вице-губернаторам о показателях 60–70%, ранее писал «Коммерсантъ». Эти цифры в целом сопоставимы с показателями президентских выборов 2018 года, когда явка составила 67,5%, а результат Владимира Путина — 76,7%. Перед президентской кампанией KPI Кремля был 70/70, рассказывали источники РБК.

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О том, что достижение показателей 2018 года является идеальным сценарием для голосования по поправкам в Основной закон, ранее говорили близкие к Кремлю собеседники РБК.

На семинаре тоже проводились параллели с кампанией по выборам главы государства. «Говорилось, что стоит задача, сопоставимая с выборами президента», — рассказал один из участников мероприятия. В целом основной месседж был такой: проведение голосования важно, сроки подготовки короткие, сделать нужно много, резюмировал собеседник РБК.

При этом нынешние KPI в целом выше, чем итоги Всенародного голосования по Конституции России 12 декабря 1993 года: тогда явка составила 54,8%, количество голосов, поданных «за», — 58,4%.

Праздник на участках

Регионам поставлена задача создать в день голосования по поправкам в Основной закон праздничную атмосферу в целях повышения явки, сообщили два участника семинара. Точно такая же задача стояла и на президентских выборах. «Конкретных установок, кто и что должен организовывать, не давали, поскольку все и так знают, что нужно делать», — поясняет один из собеседников. По его словам, это может быть как организация буфетов на участках для голосования, так и различные культурные мероприятия.

Перед выборами президента регионам советовали проводить в день голосования на избирательных участках опросы, касающиеся тех или иных аспектов жизни конкретного населенного пункта, проводить ярмарки, обустраивать игровые комнаты для детей.

Регионы должны будут подключиться к информационной кампании по разъяснению гражданам важности предстоящего голосования, сказали два источника РБК. На семинаре было сказано, что если ничего не делать, то явка составит 35–40%, добавил еще один участник мероприятия.

Сложилось ощущение, что в Кремле не видят угроз с точки зрения голосования «за», но есть опасения по поводу явки, делится впечатлениями другой собеседник РБК.

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Детальные планы по проведению информационной кампании чиновники на местах получат в марте, сообщили два собеседника. «Придут таргетированные месседжи на все социальные слои и группы», — уточнил один из них. Пока же регионам нужно провести аудит всех имеющихся в их распоряжении ресурсов — аппаратных, организационных и т.д., определив, чего не хватает.

Простота процесса

Еще одна задача, поставленная перед вице-губернаторами, — максимально облегчить процесс голосования, рассказывает участник семинара. Россияне должны иметь возможность проголосовать там, где они находятся в данный момент, будь то вокзалы или аэропорты, или, например, беспрепятственно пригласить членов избиркома с урной для голосования домой, перечисляет собеседник РБК. На президентских выборах в ряде крупных городов были удовлетворены лишь более 50% заявок на голосование на дому, уточняет он.

Глава ЦИК Элла Памфилова, выступавшая перед региональными чиновниками, говорила о необходимости провести голосование честно и легитимно, чтобы ни у кого не появилось сомнений в его результатах. Также вице-губернаторов предупредили, что плебисцит «могут использовать для нанесения ущерба: например, звонками о минировании участков», пересказывает содержание мероприятия один из источников РБК. Обсуждалась возможность поквартирного обхода граждан с целью информировать их о предстоящем голосовании — большинство сошлись во мнении, что такой обход необходим, добавляет другой участник семинара.

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Андрей Клишас рассказал, в какие статьи Основного закона будут вноситься поправки и какие из них, скорее всего, будут приняты.

Поднимали и тему распространения коронавируса, делится один из собеседников: «Было сказано, что предпосылок для эпидемии в России нет — приняты все соответствующие меры».

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Открытая дата

В Кремле тем не менее перестраховываются на случай негативного развития событий — в том числе из-за опасений распространения коронавируса до сих пор не названа дата проведения голосования по поправкам, рассказал близкий к администрации президента источник. Если сейчас официально объявить, когда состоится день голосования, то потом ситуация может повернуться таким образом, что его придется переносить, поясняет он.

Дата проведения плебисцита будет указана в законопроекте о поправках в Конституцию, который принят в первом чтении. Когда состоится второе, еще не решено, прием поправок продлен до 2 марта.

Источники РБК рассказывали, что в качестве основного варианта, когда могло бы состояться голосование по поправкам, Кремль рассматривает среду, 22 апреля. Вице-губернаторам было сказано, что плебисцит состоится либо 22-го, либо 29 апреля, сказали два участника мероприятия.

Машинное производство

Традиционно на семинаре проводилось командообразование. На этот раз чиновники, разбившись на команды, «должны были соорудить машинки из подручных средств». В числе прочего использовались пробки от бутылок с водой, коктейльные трубочки, ручки, а также прилагался моторчик, рассказывает один из участников семинара. «Машинку нужно было построить таким образом, чтобы она поехала», — уточняет он.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Кремль, праздник, Конституция, поправки
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