В Конституцию впишут Курилы и зарплаты

При этом Путин усомнился в необходимости закреплять в Конституции ядерный статус России. «Вопрос не в том, что мы ядерная держава сегодня, а в том, чтобы мы были на шаг впереди по всем новейшим системам вооружения всегда», — прокомментировал он предложение писателя Захара Прилепина, который предположил, что к власти могут прийти «люди с пацифистскими наклонностями». «Ядерный статус не вечен», и речь может идти об «оружии на новых физических принципах или, может быть, еще что-то, чем занимаются ученые и промышленность», пояснил свою точку зрения президент.

Зарплаты и норма индексации

Президент поддержал предложение главы Федерации независимых профсоюзов Михаила Шмакова зафиксировать в Конституции индексацию зарплат. По словам Шмакова, это могло бы звучать так: «В Российской Федерации гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации и индексация заработной платы, социальных пособий и иных социальных выплат в порядке, установленном федеральным законом». И дальше все это можно регулировать, естественно, в зависимости от той экономической обстановки, которая у нас складывается», — сказал Шмаков.

Депутат от «Справедливой России» Галина Хованская предложила «закрепить норму ежегодной индексации пенсии и учитывать при этом размер инфляции» — и тоже встретила поддержку президента. Индексация пенсий содержится в уже принятых в первом чтении Думой президентских поправках.

Как отмечает политолог Александр Пожалов, перед властью стоит задача обеспечить высокую явку на всероссийском голосовании, поэтому сейчас ей нужно делать акцент на социальных аспектах поправок — близких каждому россиянину. Поправки, касающиеся устройства разных институтов власти и их полномочий, мало трогают россиян, не воспринимаются ими как лично близкая история и могут вызвать раздражение у скептиков, считает эксперт. Дополнительные социальные инициативы, о которых шла речь, — ежегодная индексация зарплат, гарантия поддержки государством науки — должны помочь в агитации за явку прежде всего среди бюджетников.

Наибольшее одобрение среди ранее предложенных президентом поправок вызвали инициативы по индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума, свидетельствовали результаты январского опроса ВЦИОМа.

«Однако власть по-прежнему не дает однозначного ответа на вопрос о том, гарантируют ли поправки по пенсиям возобновление индексации работающим пенсионерам, — отметил Пожалов. — Вот и сегодня Путин ушел от прямого ответа на этот вопрос».

Контроль от коммунистов

Путин поддержал идею внести в Конституцию отдельное положение о парламентском контроле, предложенное депутатом от КПРФ Юрием Афониным. «У нас сейчас есть федеральный закон [о парламентском контроле], но он, к сожалению, действует не так, как хотелось бы», — объяснил парламентарий, предложив в связи с этим «внести в Конституцию отдельную статью, которая говорит о парламентском контроле».

При этом президент отклонил предложение главы благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Альшанской изменить норму о гражданстве России для главы государства, которая ограничивает возможность занять этот пост для граждан бывшего СССР. «Я сознательно все-таки, после определенных раздумий, предложил эту норму. Да, какие-то здесь ограничения есть, но ведь речь идет о высших должностных лицах 146-миллионной страны с самой большой в мире территорией», — ответил Путин, подчеркнув, что «русский народ и все народы, населяющие Российскую Федерацию, должны быть уверены, что человек, который встает во главе Российского государства, не имеет никаких интересов, кроме интересов этого народа».

Власти перед вторым чтением важно создать основу для поддержки поправок парламентской оппозицией, которая уже начала публичный торг с Кремлем, уверен Пожалов. Для этого были поддержаны некоторые второстепенные поправки от оппозиции и объединяющие их социальные индексации и запрет на отчуждение территорий, считает политолог.

Поправка о запрете на отчуждение территорий позволяет власти придать явке на голосование за Конституцию дополнительный смысл для национал-патриотического сегмента избирателей, которые не согласны с нынешней политикой на украинском направлении. «Их можно убеждать, что голосование за Конституцию — это, по сути, общероссийский плебисцит о незыблемости Крыма как российской территории», — считает Пожалов. Результаты этого «плебисцита о Крыме» власть сможет потом постоянно предъявлять и западным элитам при любых попытках из-за рубежа вновь поднять тему крымских санкций.

Путин заявил, что не вошедшие в Конституцию поправки, которые отражают социальные проблемы, должны прорабатываться вдолгую, как основа для новых законов и изменения подзаконных актов. По мнению Пожалова, эти идеи могут стать и основой для программного законотворчества «Единой России» перед выборами в Госдуму. Кроме того, таким образом власти создают канал выхода из ситуации, когда количество запросов на поправки окажется выше, чем способность эти ожидания хотя бы частично удовлетворить, считает он.