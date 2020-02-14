Песков оценил возможность оплаты выходного для голосования по Конституции

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Детального обсуждения о том, будет ли оплачиваться дополнительный выходной день, который предложено объявить для голосования по поправкам в Конституцию России, еще не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Я не думаю, что эти детали прорабатывались до сих пор, поэтому еще предстоит как-то определиться», —сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли выходной в день голосования оплачен гражданам и как он будет считаться.

Он напомнил, что президент Владимир Путин ранее обращал внимание, что это будет самостоятельных выходной день и он не будет вычитаться из других. «Соответственно, он также будет объявлен, как другие выходные дни, со всеми другими режимами оплаты», — сказал представитель Кремля.

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