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Поправки в Конституцию ,  
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Путин определил размер затрат на голосование по поправкам в Конституцию

Ответственность за проведение голосования будет нести ЦИК. Финансировать его будет федеральный бюджет, от местных властей потребуется организационная поддержка
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал распоряжение об организации голосования по внесению поправок в Конституцию. Ответственность за него будет нести Центральная избирательная комиссия (ЦИК). На проведение должно быть выделено не меньше средств, чем на выборы президента в марте 2018 года, с учетом инфляции.

В своем распоряжении президент также поручил органам госвласти и местного самоуправления подготовиться к проведению голосования. От федерального правительства и местных властей он потребовал оказать всю необходимую помощь избирательным комиссиям. Помещения, транспорт, средства связи и все техническое оборудование избиркомы должны получить бесплатно.

Деньги на проведение голосования выделит правительство. Точный объем средств в распоряжении не обозначен. Однако отмечено, что он «не может быть меньше суммы, указанной в отчете Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение выборов президента Российской Федерации в 2018 году». Эта сумма должна быть проиндексирована с учетом инфляции.

Накануне о том, что общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию обойдется не дешевле президентских выборов, заявляла председатель ЦИК Элла Памфилова. Согласно отчету Центризбиркома, в марте 2018 года стоимость их проведения составила более 14 млрд руб.

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Голосование по поправкам пройдет без нескольких этапов, обязательных для президентских выборов, к примеру без сбора подписей за кандидатов и регистрации претендентов. Однако при этом для россиян нужно будет «донести объемное содержание поправок всеми доступными способами», отмечала Памфилова. Она не исключала, что это может быть сделано с помощью мобильного приложения.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Владимир Путин, Конституция, ЦИК, голосование
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