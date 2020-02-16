МИД Польши назвал Россию угрозой ЕС

Яцек Чапутович (Фото: Gregor Fischer / Global Look Press)

Россия является «серьезной угрозой» для Европейского союза, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в ходе 56-й Мюнхенской конференции, передает RFM24.

«Мы считаем, что Россия представляет собой очень серьезную угрозу, что она серьезный игрок, действующий в ущерб интересам Запада, в ущерб демократии. Поэтому Европа и Евросоюз должны объединиться здесь с другими странами, в первую очередь с США», — сказал Чапутович.

Помимо этого польский министр ответил на слова президента Франции Эмманюэля Макрона, отметившего, что Европа должна стремиться к диалогу с Россией, а санкции против нее не принесли ничего позитивного. По словам Чапутовича, подобные заявления «преждевременны» и Польша не разделяет такую позицию. Санкции должны быть сохранены до тех пор, «пока Россия не вернется на путь соблюдения международного права», сказал он.

Как заявил на Мюнхенской конференции Макрон, санкции против России, с одной стороны, не изменили ничего в ней, с другой — не дали ничего положительного и Европе. «Наши санкции и введенные в ответ на них российские санкции стоят европейцам как минимум столько же, сколько россиянам, и приносят не такие уж положительные результаты», — заявил Макрон. По его словам, хотя Европа и может действовать еще жестче, но правильнее будет расширять диалог с соседом.