Зеленский заявил о вере в желание России вернуть территории Украине

Владимир Зеленский (Фото: Efrem Lukatsky / AP)

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что со стороны российских властей есть желание вернуть некоторые территории Украине, передает корреспондент РБК.

«Я честно верю, что Россия хочет вернуть наши территории назад», — сказал президент, не уточнив, о каких именно территориях идет речь.

Также глава государства сообщил, что Киев намерен в октябре этого года провести местные выборы по всей стране, включая Донбасс. При этом Зеленский отметил, что сделать это планируется по законам Украины. По словам президент, у украинских властей есть желание провести выборы и в Крыму, однако там имеются существенные проблемы с «прозрачностью и безопасностью».

Говоря о военном конфликте в Донбассе, Зеленский завил, что разведение сил должно проходить по секторальному принципу. Он пояснил, что речь идет о разделении линии разграничения на сектора, где специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет поочередно проводить инспектирование на отсутствие незаконных вооруженных формирований, вооружения и военной техники.

Президент отметил, что украинская сторона в скором времени сообщит об этой инициативе на встрече в «нормандском формате». Пока, по словам Зеленского, согласовываются участки новых разведений. Он заверил, что постарается сделать все возможное, чтобы эта встреча состоялась в апреле. «Неправильно говорить только о войне на Украине. Это война в Европе», — сказал он, говоря о ситуации в Донбассе.