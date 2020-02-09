США начали рассматривать предложение Путина о встрече «пятерки» СБ ООН

В конце января Путин предложил в этом году провести встречу глав государств-членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании

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Соединенные Штаты приступили к рассмотрению предложения президента России Владимиру Путина провести встречу лидеров пяти стран — постоянных членов Совета безопасности Организация Объединенных Наций (ООН). Речь идет о России, Китае, США, Великобритании и Франции. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает «РИА Новости».

«Инициатива российского президента взята в проработку американской стороной», — сказал он. По словам дипломата, вопрос о месте и дате встречи лидеров «пятерки» можно будет обсуждать только после получения ответа на предложение от представителей всех стран.

В конце января во время выступления на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Израиле предложил провести в этом году встречу глав России, Китая, США, Франции и Великобритании. Необходимость переговоров участников ООН российский лидер объяснил решением вопроса (в частности, принятием резолюции) по ситуации в Ливии. «Проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, считаю важным и символичным», — заявил Путин.

По словам заместителя представителя генерального секретаря организации Фархана Хака, ООН поддерживает и «в принципе поощряет дружеские отношения между всеми государствами-членами». Пресс-секретарь правительства Великобритании заявил РБК, что Лондон ждет деталей о предложении Владимира Путина. За проведение встречи «пятерки» выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва уже направила послания с детализацией идеи провести встречу глав государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН.