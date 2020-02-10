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Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада

Доклад Мюнхенской конференции безопасности констатировал упадок значения Запада в мировых процессах. Это создает больше возможностей для демонстрации лидерства со стороны России, Китая и Ирана
Вольфганг Ишингер (Фото: Sven Hoppe / dpa / AP)

На протяжении 2019 года международные процессы проходили под знаком упадка Запада, который столкнулся с внутренними и внешними вызовами. Такое мнение выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в предисловии к опубликованному в понедельник экспертному докладу, приуроченному к мероприятию (Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля, Россию на ней будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров). Доклад получил название Westlessnes, что можно перевести как «Беззападность». По словам Ишингера, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем самой конференции.

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Угроза национализма

В качестве главного вызова целостности внутри западного лагеря эксперты конференции назвали рост националистических течений. Как отмечается в докладе, представители такого течения смотрят на Запад не как на сообщество ценностей свободы и демократии, а как на сообщество, которое объединяют общая культура, религия и этнические характеристики. «Сторонники такой «закрытой» интерпретации полагают, что сегодня Западу белых христиан угрожают «чужаки» с отличными от них религиозными и культурными ценностям, и [...] считают [нынешнюю политику] Запада слабой или даже суицидальной», — говорится в документе.

Эксперты конференции констатируют: представители либерального фланга на Западе не смогли дать отпор националистам. Во-первых, они очень долго предпочитали не замечать угрозу националистов и популистов, надеясь, что в конце концов либерализм окажется более популярным среди избирателей. Во-вторых, технократы в либеральном лагере отрицали, что у их предложений вообще могут быть выгодные альтернативы, что вызывало в обществе запрос на политическую конкуренцию и новые идеи.

Россия как вызов

Упадок и неуверенность Запада сказывается и на поведении западных стран в международной политике. Как отметили авторы доклада, западные страны демонстрируют все меньшую готовность участвовать в конфликтах напрямую. Вместо этого они предпочитают участвовать в подготовке зарубежных кадров в сфере безопасности или отправке оружия союзникам в других странах. Тогда как в первое десятилетие холодной войны Запад соглашался с необходимостью вмешиваться в дела других стран, чтобы избежать там гуманитарного кризиса, сегодня они действуют более сдержанно. «Жестокость сирийской войны воспринимается без интереса, а международное право используется как прикрытие для диктаторов», — утверждается в документе. Уход Запада с позиций уверенного мирового лидера и защитника ценностей привел к усилению позиций России, Китая и Ирана, отмечается в докладе.

В то же время Запад сталкивается с объективным ограничениями своей активности. Как отмечают авторы доклада, рост противоречий в Совете Безопасности ООН привел к тому, что этот институт потерял способность принимать меры по разрешению конфликтов. Одновременно союзники НАТО утратили доминирующие позиции в сфере военных технологий, чтобы действовать в одностороннем порядке, говорится в докладе.

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Наиболее острым внешним вызовом для Запада в течение последних дней оставалась деятельность России, отмечают эксперты Мюнхенской конференции. В то же время западные страны смогли преодолеть противоречия и продемонстрировали уверенность в подходе в отношениях с Москвой. «Несмотря на споры о разделении финансового бремени в НАТО, участники [альянса] нарастили инвестиции в оборону после аннексии Россией Крыма в 2014 году. И даже если с решением Дональда Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности согласились только несколько европейских стран, участники НАТО продемонстрировали консенсус по этому вопросу», — констатировали эксперты.

По их словам, на руку Западу сыграли в том числе «провокации Москвы в отношении европейцев такими действиями, как вмешательство в европейские выборы, искажение истории, организация отравления в Солсбери и, по неподтвержденным данным, убийство чеченского боевика в Берлине». Описание российской политики эксперты дали в главе под заглавием «путемкинское государство». Эксперты отмечают, что имея на руках слабые карты, Россия добилась нескольких дипломатических побед в 2019 году. К победам они отнесли — возвращение России в Совет Европы (российская делегация вернулась к полноценной работы в парламентской ассамблее организации), получение членом НАТО (Турцией) российской противоракетной системы С-400, цементирование роли Москвы как посредника на Ближнем Востоке и предложение президентом Франции Эмманюэлем Макроном «пересмотреть основы» отношений России и Европы.

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Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Мюнхенская конференция, Россия - США, Сергей Скрипаль, Запад ..., международные эксперты, популизм
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