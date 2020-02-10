Эксперты Мюнхенской конференции назвали последствия упадка Запада

Доклад Мюнхенской конференции безопасности констатировал упадок значения Запада в мировых процессах. Это создает больше возможностей для демонстрации лидерства со стороны России, Китая и Ирана

Вольфганг Ишингер (Фото: Sven Hoppe / dpa / AP)

На протяжении 2019 года международные процессы проходили под знаком упадка Запада, который столкнулся с внутренними и внешними вызовами. Такое мнение выразил глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в предисловии к опубликованному в понедельник экспертному докладу, приуроченному к мероприятию (Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 14 по 16 февраля, Россию на ней будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров). Доклад получил название Westlessnes, что можно перевести как «Беззападность». По словам Ишингера, вопрос о последствиях потери Западом глобального лидерства стал главным вопросом доклада, а также будет являться одной из наиболее острых тем самой конференции.

Угроза национализма

В качестве главного вызова целостности внутри западного лагеря эксперты конференции назвали рост националистических течений. Как отмечается в докладе, представители такого течения смотрят на Запад не как на сообщество ценностей свободы и демократии, а как на сообщество, которое объединяют общая культура, религия и этнические характеристики. «Сторонники такой «закрытой» интерпретации полагают, что сегодня Западу белых христиан угрожают «чужаки» с отличными от них религиозными и культурными ценностям, и [...] считают [нынешнюю политику] Запада слабой или даже суицидальной», — говорится в документе.

Эксперты конференции констатируют: представители либерального фланга на Западе не смогли дать отпор националистам. Во-первых, они очень долго предпочитали не замечать угрозу националистов и популистов, надеясь, что в конце концов либерализм окажется более популярным среди избирателей. Во-вторых, технократы в либеральном лагере отрицали, что у их предложений вообще могут быть выгодные альтернативы, что вызывало в обществе запрос на политическую конкуренцию и новые идеи.