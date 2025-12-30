Суд в Армении отпустил миллиардера Карапетяна из СИЗО под домашний арест

Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев для РБК)

В Армении изменили меру пресечения для миллиардера Самвела Карапетяна с заключения под стражем на домашний арест с залогом, сообщил его адвокат Арам Вардеванян, передает Tert.

Самвелу Карапетяну 59 лет. Он владелец «Ташир Групп», его состояние, по оценке российского Forbes, — $3,2 млрд. Компания названа в честь его родного города в Армении, а среди ее активов в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк.

В Армении Карапетян проходит по делу о публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК страны). Он был задержан и арестован в июне. По словам адвокатов, обвинения связаны с интервью, где предприниматель выступил в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ), у которой давний конфликт с премьер-министром Николом Пашиняном. Тот заявляет о вмешательстве церкви в политику и обвиняет ее в коррупции. ААЦ принимала участие в протестах в связи с планами Еревана нормализовать отношения с Баку и провести демаркацижю армяно-азербайджанской границы.

Карапетян, поддержавший церковь, обвинял премьер-министра в разрушении традиционных ценностей, попытках ослабить влияние ААЦ. Он заявил о готовности «вмешаться по-своему» в сложившуюся ситуацию. Пашинян в ответ называл бизнесмена «распутным благотворителем».

Карапетяну, помимо прочего, предъявлены обвинения в отмывании денег в связи с деятельностью нескольких компаний. Защита предпринимателя называет претензии необоснованными.

Материал дополняется.