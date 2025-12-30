 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд в Армении отпустил миллиардера Карапетяна из СИЗО под домашний арест

Самвел Карапетян
Самвел Карапетян (Фото: Роман Шеломенцев для РБК)

В Армении изменили меру пресечения для миллиардера Самвела Карапетяна с заключения под стражем на домашний арест с залогом, сообщил его адвокат Арам Вардеванян, передает Tert.

Самвелу Карапетяну 59 лет. Он владелец «Ташир Групп», его состояние, по оценке российского Forbes, — $3,2 млрд. Компания названа в честь его родного города в Армении, а среди ее активов в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк.

В Армении Карапетян проходит по делу о публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК страны). Он был задержан и арестован в июне. По словам адвокатов, обвинения связаны с интервью, где предприниматель выступил в поддержку Армянской апостольской церкви (ААЦ), у которой давний конфликт с премьер-министром Николом Пашиняном. Тот заявляет о вмешательстве церкви в политику и обвиняет ее в коррупции. ААЦ принимала участие в протестах в связи с планами Еревана нормализовать отношения с Баку и провести демаркацижю армяно-азербайджанской границы.

Карапетян, поддержавший церковь, обвинял премьер-министра в разрушении традиционных ценностей, попытках ослабить влияние ААЦ. Он заявил о готовности «вмешаться по-своему» в сложившуюся ситуацию. Пашинян в ответ называл бизнесмена «распутным благотворителем».

Карапетяну, помимо прочего, предъявлены обвинения в отмывании денег в связи с деятельностью нескольких компаний. Защита предпринимателя называет претензии необоснованными.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Персоны
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 18:05
На подлете к Москве сбили четвертый дрон Политика, 20:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:53
Магнус Карлсен в девятый раз выиграл чемпионат мира по блицу Спорт, 20:45
Умер известный иллюзионист Эмиль Кио. Каким его запомнят? Общество, 20:38 
Зеленский рассказал о желании Трампа повысить зарплаты на Украине Политика, 20:37
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
FIS дала нейтральный статус еще пяти российским спортсменам Спорт, 20:29
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Москва выразила протест странам Прибалтики из-за мер против посольств Политика, 20:22
Жители Раменского остались без света из-за аварии Общество, 20:10
Суд в Армении отпустил миллиардера Карапетяна из СИЗО под домашний арест Политика, 20:08
Звезда НБА Йокич пропустит минимум месяц из-за травмы колена Спорт, 20:05
Зеленский определился с кандидатурой на должность главы своего офиса Политика, 20:05
Reuters рассказал, как новые власти Сирии пошли на уступки алавитам Политика, 19:54
Белоусов назвал российскую армию самой боеспособной в мире Политика, 19:40