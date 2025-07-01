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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Как развивается конфликт Пашиняна и Армянской апостольской церкви

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Конфликт Армянской апостольской церкви и Никола Пашиняна, который тянется с 2020 года, возобновился и привел к столкновениям с силовиками и арестам архиепископов. РБК собрал хронологию конфликта
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Конфликт Армянской апостольской церкви (ААЦ) с премьер-министром Николом Пашиняном начался в 2020 году на фоне событий в Нагорном Карабахе. Тогда католикос всех армян Гарегин II (в миру Ктрич Нерсисян) после поражения во второй карабахской войне призвал премьера уйти в отставку. Так глава ААЦ стал политическим оппонентом Пашиняна.

В апреле 2023 года Гарегин II назвал бессрочным свой призыв к Пашиняну об отставке, потому что ситуация в стране остается «опасной и тревожной». «Делаются неверные и неприемлемые заявления в отношении статуса Нагорного Карабаха. Беспокоят углубляющаяся разобщенность, нетерпение, дух нетерпимости нашего народа», — заявил католикос (цитата по «Sputnik Армения»).

Премьер ответил, что церковь не может быть выше государства. «Если церковь хочет заниматься политической деятельностью, то Армения — демократическая страна и они могут создать политическую партию», — заявил Пашинян.

Движение «Тавуш во имя родины»

В апреле 2024 года Пашинян объявил о начале делимитации границы с Азербайджаном и решении передать Баку четыре села в Тавушской области.

Речь идет о селах Баганис-Айрус, Ашагы-Аскипара, Хейримлы и Гызылгаджылы, которые входили в Азербайджанскую ССР до 1990-х, но в результате первой карабахской войны перешли под контроль Армении.

Тогда появилось протестное движение «Тавуш во имя родины» (позднее переименовано в «Священную борьбу»). Его лидером стал глава Тавушской епархии архиепископ Баграт (Вазген Галстанян). Пашинян, реагируя на протесты, заявил, что священнослужители ААЦ выступают в роли «агентов влияния».

Архиепископ Баграт
Архиепископ Баграт
(Фото: Мелик Багдасарян / Photolure / Reuters)

В начале мая архиепископ Баграт возглавил шествие движения из приграничного села Киранц в Ереван. Сторонники священнослужителя объявили о его выдвижении на пост премьера. Сам Баграт призвал Пашиняна уйти в отставку «мирно, без потрясений». 17 июня должно было пройти внеочередное заседание парламента для обсуждения отставки действующего правительства, но оно не состоялось.

Обострение конфликта в 2025 году

Новый виток конфликта начался в конце весны. 29 мая Пашинян заявил, что большинство церквей в стране используются как чуланы и завалены мусором. На следующий день с критикой в адрес ААЦ выступила и жена премьера, Анна Акопян. Она назвала Гарегина II «главным духовным мафиози страны», а его сторонников из духовенства — «чернорясыми маньяками».

В ответ руководство ААЦ обвинило премьер-министра в «постыдной кампании» против церкви и призвало «компетентные госорганы пресечь эту незаконную и недальновидную политику». 9 июня Пашинян обвинил главу ААЦ в нарушении целибата и потребовал его отставки.

17 июня глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян (Forbes оценивает его состояние в $3,2 млрд) выступил в защиту церкви. В тот же день в его доме прошли обыски. На следующий день бизнесмена обвинили в «публичных призывах к захвату власти» и арестовали.

Брат&nbsp;Самвела Карапетяна Карен (в центре на первом плане) у дома бизнесмена в Ереване
Брат Самвела Карапетяна Карен (в центре на первом плане) у дома бизнесмена в Ереване
(Фото: РИА Новости)

24 июня Пашинян опубликовал материал портала Civic.am с данными о якобы готовящемся захвате власти в стране и назвал это «попыткой переворота мошенников». На следующий день СК Армении обвинил лидера движения «Священная борьба» архиепископа Баграта и его сторонников в подготовке терактов. Тогда же прошли задержания и обыски у участников организации. Руководство ААЦ выразило свою обеспокоенность и обвинило власти в антицерковной кампании.

Как развивается конфликт Пашиняна и Армянской апостольской церкви
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26 июня Генпрокуратура Армении завела дело на главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. На следующий день его попытались задержать, но между силовиками и священниками произошли столкновения. Архиепископ заявил, что не собирался скрываться, и отправился в Следственный комитет. 28 июня его отправили под арест.

Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян
Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян
(Фото: РИА Новости)

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Екатерина Постникова Екатерина Постникова, София Шошина София Шошина
Армения Никол Пашинян Церковь Армянская апостольская церковь
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Самвел Карапетян фото
Самвел Карапетян
18 августа 1965 года
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