Регулятор лишил лицензии «Электросети Армении» Самвела Карапетяна

«Электрические сети Армении» лишились лицензии на распределение электроэнергии, решение вступит в силу 21 ноября. Компания, принадлежащая группе «Ташир» Самвела Карапетяна, обслуживает 1 млн потребителей в Армении

Офис компании «Электрические сети Армении» (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении 17 ноября лишила «Электрические сети Армении» (ENA) лицензии на распределение электроэнергии, передает News.am. Компания принадлежит ГК «Ташир» арестованного в Ереване предпринимателя Самвела Карапетяна.

Заседание КРОУ длилось три дня. В итоге четыре члена комиссии проголосовали за решение об отзыве лицензии, один — бывший депутат Национального собрания и экс-член партии АРФ «Дашнакцутюн» Ара Нранян — против.

Решение об отмене лицензии вступит в силу 21 ноября.

Самвелу Карапетяну 59 лет. Он владелец «Ташир Групп» с состоянием $3,2 млрд по данным российского Forbes. Компания названа в честь его родного города в Армении, а среди ее активов в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк. «Электрические сети», принадлежащие группе в Армении, обслуживают свыше 1 млн потребителей.

Председатель КРОУ Месроп Месропян после окончания заседания заявил в ответ на вопрос, не повлечет ли лишение лицензии ENA серьезных рисков, что считает их управляемыми, если возникнут технические проблемы.

«Что касается привлечения к уголовной ответственности [за это решение], <...> то могу сказать только следующее: с первого дня журналисты задавали мне подобные вопросы, и я однозначно заявлял, что прежде всего действовал по совести и исходя из своих убеждений», — добавил он.

Месропян исключил политический заказ как фактор, повлиявший на решение КРОУ.

«Если бы я не видел объективных и острых проблем в этой системе, я бы, естественно, не предпринимал никаких шагов просто так. <...> В случае с ENA я действовал по той же логике и видел там проблемы, поэтому мои действия основывались на этих проблемах», — заключил Месропян.

В Армении Карапетян проходит по делу о публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК страны). Он был задержан и арестован в июне. По словам адвокатов предпринимателя, обвинения против него связаны с интервью, где тот сказал, что «по-своему» примет участие в разрешении ситуации вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ). Церковь критиковал премьер-министр Никол Пашинян, несколько ее клириков арестованы по обвинениям в подготовке захвата власти. Кроме того, бизнесмену предъявили обвинения в отмывании денег.

Параллельно с уголовным делом против Карапетяна стала развиваться ситуация вокруг национализации «Электрических сетей». Меньше чем через неделю после его ареста премьер Никол Пашинян заявил о готовности плана по национализации, а в июле власти Армении приняли необходимые законы.

Тем не менее в том же месяце Карапетян выиграл арбитражный спор с правительством в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, который обязал Ереван воздержаться от конфискации актива. В ответ власти Армении подчеркнули, что будут действовать в соответствии с собственным законодательством.

Как сообщает News.am, армянские власти обсуждают два варианта будущего «Электрических сетей Армении»: национализацию и приватизацию с участием государства в управлении. Совет по надзору за ENA считает, что Ереван нацелен на насильственный захват компании, за который «расплачиваться будет общество».