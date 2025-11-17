Регулятор лишил лицензии «Электросети Армении» Самвела Карапетяна
Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении 17 ноября лишила «Электрические сети Армении» (ENA) лицензии на распределение электроэнергии, передает News.am. Компания принадлежит ГК «Ташир» арестованного в Ереване предпринимателя Самвела Карапетяна.
Заседание КРОУ длилось три дня. В итоге четыре члена комиссии проголосовали за решение об отзыве лицензии, один — бывший депутат Национального собрания и экс-член партии АРФ «Дашнакцутюн» Ара Нранян — против.
Решение об отмене лицензии вступит в силу 21 ноября.
Самвелу Карапетяну 59 лет. Он владелец «Ташир Групп» с состоянием $3,2 млрд по данным российского Forbes. Компания названа в честь его родного города в Армении, а среди ее активов в России — торговые центры «Рио» и Фора-банк.
«Электрические сети», принадлежащие группе в Армении, обслуживают свыше 1 млн потребителей.
Председатель КРОУ Месроп Месропян после окончания заседания заявил в ответ на вопрос, не повлечет ли лишение лицензии ENA серьезных рисков, что считает их управляемыми, если возникнут технические проблемы.
«Что касается привлечения к уголовной ответственности [за это решение], <...> то могу сказать только следующее: с первого дня журналисты задавали мне подобные вопросы, и я однозначно заявлял, что прежде всего действовал по совести и исходя из своих убеждений», — добавил он.
Месропян исключил политический заказ как фактор, повлиявший на решение КРОУ.
«Если бы я не видел объективных и острых проблем в этой системе, я бы, естественно, не предпринимал никаких шагов просто так. <...> В случае с ENA я действовал по той же логике и видел там проблемы, поэтому мои действия основывались на этих проблемах», — заключил Месропян.
В Армении Карапетян проходит по делу о публичных призывах к захвату власти (ч. 2 ст. 422 УК страны). Он был задержан и арестован в июне. По словам адвокатов предпринимателя, обвинения против него связаны с интервью, где тот сказал, что «по-своему» примет участие в разрешении ситуации вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ). Церковь критиковал премьер-министр Никол Пашинян, несколько ее клириков арестованы по обвинениям в подготовке захвата власти. Кроме того, бизнесмену предъявили обвинения в отмывании денег.
Параллельно с уголовным делом против Карапетяна стала развиваться ситуация вокруг национализации «Электрических сетей». Меньше чем через неделю после его ареста премьер Никол Пашинян заявил о готовности плана по национализации, а в июле власти Армении приняли необходимые законы.
Тем не менее в том же месяце Карапетян выиграл арбитражный спор с правительством в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, который обязал Ереван воздержаться от конфискации актива. В ответ власти Армении подчеркнули, что будут действовать в соответствии с собственным законодательством.
Как сообщает News.am, армянские власти обсуждают два варианта будущего «Электрических сетей Армении»: национализацию и приватизацию с участием государства в управлении. Совет по надзору за ENA считает, что Ереван нацелен на насильственный захват компании, за который «расплачиваться будет общество».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине
Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа
Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ
Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине
В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией
В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая