Фицо анонсировал встречу с Зеленским в ближайшие дни
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что находится в поиске удобной даты для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Pravda.
«Мы ищем дату, которая должна быть в ближайшие несколько дней, что касается встречи, о которой вы просите. Когда она будет, мы объявим», — сказал он, добавив, что дополнительно последует информация о месте встречи с Зеленским.
13 января Фицо предложил президенту Украины встретиться на границе, тот в ответ пригласил его в Киев. Поводом для встречи премьер Словакии назвал обсуждение поставок газа через территорию Украины.
Транзит был завершен 31 декабря, когда истек срок контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В рамках него предусматривалась поставка газа из России в европейские страны по единственному маршруту через Украину. Москва неоднократно заявляла о готовности продлить соглашение, Киев от этого отказался.
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