Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине из-за остановки транзита

Если транзит газа через Украину не возобновится, Словакия может наложить вето на помощь Киеву от ЕС, прекратить оказывать гуманитарную поддержку и изменить порядок выплат беженцам, пригрозил Фицо

Роберт Фицо (Фото: Wiktor Dabkowski / ZUMA / ТАСС)

Словакия может заблокировать предоставление помощи Украине от Евросоюза, если транзит газа через украинскую территорию не возобновится, заявил в эфире телеканала ТА3 словацкий премьер Роберт Фицо.

«Если президент [Украины Владимир] Зеленский решил нанести ущерб всему ЕС исключительно по политическим причинам, то <...> в следующий раз, когда за столом переговоров будет обсуждаться какая-либо помощь Украине, я наложу вето», — пообещал он. Фицо добавил, что Братислава может прекратить оказывать Киеву гуманитарную помощь, изменить порядок выплаты пособий украинским беженцам в стране или прекратить экстренные поставки электроэнергии на Украину.

По словам Фицо, на встречах с украинским премьером Денисом Шмыгалем они «ничем другим, кроме обеспечения транзита газа через восточного соседа, не занимались». На декабрьских переговорах с российским президентом Владимиром Путиным в Москве Фицо хотел получить ответ на два вопроса: «Готова ли российская сторона продолжать выполнять обязательства по договору между Словакией и Россией? Готовы ли вы продолжить транзит газа через Украину в Европу?» Путин в обоих случаях ответил утвердительно, сказал премьер, добавив, что «президент Зеленский все остановил».

Транзитная ветка через Украину — последняя, по которой газ из России шел в Центральную Европу после взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа. Российские власти выражали готовность к продлению соглашения, срок которого истек 31 декабря 2024 года, но Украина отказалась. Зеленский заявлял, что Киев не позволит Москве «зарабатывать дополнительные миллиарды» на газе.

Фицо предупреждал, что прекращение транзита газа только в 2025–2026 годах обойдется ЕС в €120 млрд. В конце декабря он призвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Евросовета Антониу Кошту отреагировать на «абсолютно иррациональное и неправильное» решение Киева.

Вице-премьер России Александр Новак уточнял, что продолжение поставок по маршруту через Украину будет зависеть от их договоренностей с Еврокомиссией и Киевом. ЕС и Словакия создали рабочую группу по вопросам транзита.