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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский объяснил предложение денег Словакии компенсацией

Зеленский: Украина предложила Словакии компенсацию отмены транзита газа
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский объяснил, что Киев предлагал Фицо компенсацию потерь из-за прекращения транзита российского газа и альтернативу поставкам по запросу ЕК, но тот отказался. Фицо заявлял, что Киев предложил ему €500 млн за членство в НАТО

Украина предложила Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа и альтернативу этому маршруту по запросу Еврокомиссии, заявил президент Владимир Зеленский.

21 декабря премьер Словаии Роберт Фицо сообщил, что Киев предлагал высвободить из замороженных российских активов €500 млн в обмен на согласие Братиславы на членство Киева в НАТО. «Никогда» — добавил он. Москва выступает против включения Украины в блок и требует отказа Киева от этого стремления.

«Мы предложили ему (Фицо. — РБК) решения, касающиеся потенциальной компенсации словакам — конкретно словакам — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Европейской комиссии. Мы были готовы это сделать. Фицо не хотел компенсации для словаков. И он не хочет сотрудничать с Европейской комиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — написал Зеленский в X.

По его мнению, Фицо «борется за деньги», преследуя личные интересы. «Теневые соглашения с [президентом России Владимиром] Путиным — это либо торговля государственными интересами, либо работа ради личной выгоды», — добавил украинский президент.

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31 декабря заканчивается срок действия соглашения России и Украины о транзите через последнюю российского газа в Европу. В Киеве заявили, что транзит прекратится в 7:00 1 января. Зеленский исключил продление соглашения. 

В связи с этим 22 декабря Фицо встретился с Путиным в Москве. Словацкий премьер отметил, что высокопоставленные чиновники ЕС были проинформированы о визите. В ходе встречи лидеры обсудили ситуацию с поставками газа, обменялись мнениями о конфликте на Украине и о возможности скорейшего мирного урегулирования.

Российская сторона не раз заявляла, что готова продолжать поставки. При этом Путин заявил, что из-за отказа Киева о продлении транзита газа контракта больше не будет.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Владимир Зеленский Роберт Фицо Словакия газ транзит газа
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Роберт Фицо фото

Роберт Фицо

политик, премьер-министр Словакии
15 сентября 1964 года
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