Зеленский объяснил предложение денег Словакии компенсацией

Зеленский объяснил, что Киев предлагал Фицо компенсацию потерь из-за прекращения транзита российского газа и альтернативу поставкам по запросу ЕК, но тот отказался. Фицо заявлял, что Киев предложил ему €500 млн за членство в НАТО

Украина предложила Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа и альтернативу этому маршруту по запросу Еврокомиссии, заявил президент Владимир Зеленский.

21 декабря премьер Словаии Роберт Фицо сообщил, что Киев предлагал высвободить из замороженных российских активов €500 млн в обмен на согласие Братиславы на членство Киева в НАТО. «Никогда» — добавил он. Москва выступает против включения Украины в блок и требует отказа Киева от этого стремления.

«Мы предложили ему (Фицо. — РБК) решения, касающиеся потенциальной компенсации словакам — конкретно словакам — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Европейской комиссии. Мы были готовы это сделать. Фицо не хотел компенсации для словаков. И он не хочет сотрудничать с Европейской комиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — написал Зеленский в X.

По его мнению, Фицо «борется за деньги», преследуя личные интересы. «Теневые соглашения с [президентом России Владимиром] Путиным — это либо торговля государственными интересами, либо работа ради личной выгоды», — добавил украинский президент.

31 декабря заканчивается срок действия соглашения России и Украины о транзите через последнюю российского газа в Европу. В Киеве заявили, что транзит прекратится в 7:00 1 января. Зеленский исключил продление соглашения.

В связи с этим 22 декабря Фицо встретился с Путиным в Москве. Словацкий премьер отметил, что высокопоставленные чиновники ЕС были проинформированы о визите. В ходе встречи лидеры обсудили ситуацию с поставками газа, обменялись мнениями о конфликте на Украине и о возможности скорейшего мирного урегулирования.

Российская сторона не раз заявляла, что готова продолжать поставки. При этом Путин заявил, что из-за отказа Киева о продлении транзита газа контракта больше не будет.