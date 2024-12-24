Зеленский объяснил предложение денег Словакии компенсацией
Украина предложила Словакии компенсацию потерь от отмены транзита российского газа и альтернативу этому маршруту по запросу Еврокомиссии, заявил президент Владимир Зеленский.
21 декабря премьер Словаии Роберт Фицо сообщил, что Киев предлагал высвободить из замороженных российских активов €500 млн в обмен на согласие Братиславы на членство Киева в НАТО. «Никогда» — добавил он. Москва выступает против включения Украины в блок и требует отказа Киева от этого стремления.
«Мы предложили ему (Фицо. — РБК) решения, касающиеся потенциальной компенсации словакам — конкретно словакам — потерь от российского транзита, а также альтернативы транзиту — любого другого газа, не российского, по запросу Европейской комиссии. Мы были готовы это сделать. Фицо не хотел компенсации для словаков. И он не хочет сотрудничать с Европейской комиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», — написал Зеленский в X.
По его мнению, Фицо «борется за деньги», преследуя личные интересы. «Теневые соглашения с [президентом России Владимиром] Путиным — это либо торговля государственными интересами, либо работа ради личной выгоды», — добавил украинский президент.
31 декабря заканчивается срок действия соглашения России и Украины о транзите через последнюю российского газа в Европу. В Киеве заявили, что транзит прекратится в 7:00 1 января. Зеленский исключил продление соглашения.
В связи с этим 22 декабря Фицо встретился с Путиным в Москве. Словацкий премьер отметил, что высокопоставленные чиновники ЕС были проинформированы о визите. В ходе встречи лидеры обсудили ситуацию с поставками газа, обменялись мнениями о конфликте на Украине и о возможности скорейшего мирного урегулирования.
Российская сторона не раз заявляла, что готова продолжать поставки. При этом Путин заявил, что из-за отказа Киева о продлении транзита газа контракта больше не будет.
Читайте РБК в Telegram.
Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
В Японии разработают прототип лунного поселения
Суд оштрафовал Никиту Михалкова
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов