Байден пожелал Трампу успехов
Уходящий президент США Джо Байден заявил, что обеспечил избранному главе государства Дональду Трампу мирную передачу власти. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.
«Я желаю успехов будущей администрации, потому что хочу, чтобы Америка была успешной», — отметил Байден.
Демократ добавил, что по этой причине он «выполнил свой долг по обеспечению мирной передачи власти, чтобы подавать пример».
В январе 2021 года, спустя два месяца после того, как Трамп проиграл на выборах действующему президенту США Джо Байдену, толпа сторонников республиканца ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов выборов. В столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Трамп позднее осудил штурм Капитолия.
Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. Ранее сегодня конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.
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