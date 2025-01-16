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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Байден пожелал Трампу успехов

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

Уходящий президент США Джо Байден заявил, что обеспечил избранному главе государства Дональду Трампу мирную передачу власти. Трансляция обращения велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я желаю успехов будущей администрации, потому что хочу, чтобы Америка была успешной», — отметил Байден.

Демократ добавил, что по этой причине он «выполнил свой долг по обеспечению мирной передачи власти, чтобы подавать пример».

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Политика
Джо Байден

В январе 2021 года, спустя два месяца после того, как Трамп проиграл на выборах действующему президенту США Джо Байдену, толпа сторонников республиканца ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов выборов. В столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Трамп позднее осудил штурм Капитолия.

Трамп победил на выборах президента США по итогам голосования в ноябре. Ранее сегодня конгресс официально объявил республиканца победителем 60-х выборов президента, после инаугурации 20 января тот станет 45-м и 47-м президентом Соединенных Штатов.

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Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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