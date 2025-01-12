Советник Трампа сообщил о подготовке его встречи с Путиным

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Встреча избранного президента США Дональда Трама и российского лидера уже готовится, сообщил советник американского политика по нацбезопасности Майкл Уолтц, передает «РИА Новости».

Трамп ранее неоднократно заявлял о готовности провести переговоры с Путиным, в том числе чтобы обсудить урегулирование конфликта на Украине. 10 января Трамп заявил, что Путин выразил желание провести встречу с ним и сейчас к ней идет подготовка. В Кремле за день до этого, 9 января, отмечали, что не получали никаких запросов со стороны Трампа по поводу разговора с Путиным.

Путин 19 декабря в ходе прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом. «Не знаю, когда мы встретимся. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, готов буду и к встрече», — сказал он.

Место и время возможных переговоров пока не обсуждалось. Готовность принять саммит на высшем уровне выражала Швейцария. Именно там, в Женеве, в 2021 году в последний раз проходили переговоры российского и американского лидеров. Беседа Байдена и Путина продлилась почти 4 часа.

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