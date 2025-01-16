Казахстан счел расшифровку переговоров пилотов AZAL не официальной

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У расшифровки переговоров потерпевшего крушения лайнера AZAL нет официального источника. Об этом заявили в Минтрансе Казахастана.

«До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета», — заявили в ведомстве. Там указали, что комиссия продолжает работу и занимается установлением причин катастрофы.

В Минтрансе указали, что комиссия опубликует предварительный отчет в соответствии с требованиями законов Казахастана и требованиями приложения 13 ИКАО.

Накануне Telegram-канал Baza опубликовал полную расшифровку переговоров самолета с диспетчерами в России. Согласно ей, пилот сам сообщал диспетчерам, что у них взорвался на борту кислородный баллон, а также что на самолете отказала гидравлика. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что расшифровка черных ящиков упавшего самолета не подтвердила часть данных, которые были опубликованы в СМИ. «Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования, сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу», — сказал он.

Самолет 26 декабря выполнял рейс Баку — Грозный, но не смог приземлиться и отправился на аэродром в Актау на западе Казахстана, где рухнул. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа), 38 погибли, 29 выжили, в том числе 16 россиян, из них семь погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.

Российская сторона проведет комплексную экспертизу, во время которой проверит диспетчеров, систему организации воздушного движения, работы систем ПВО, сообщал накануне Следственный комитет.

В момент, когда самолет AZAL садился в аэропорту Грозного, этот город, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники, заявлял в разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым президент России Владимир Путин. По его словам, «российские средства ПВО отражали эти нападения».

На следующий день Алиев заявил, что самолет «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». Самолет оказался под воздействием систем радиоэлектронной борьбы, его хвостовая часть «была сильно повреждена огнем с земли», рассказал президент Азербайджана.