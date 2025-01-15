СК проведет комплексную экспертизу по делу о крушении лайнера AZAL в Актау

СК проверит работу ПВО и диспетчеров по делу о крушении лайнера AZAL

Будет проведена комплексная экспертиза работы диспетчеров, в том числе проанализированы их переговоры с капитаном потерпевшего крушение самолета, а также работы систем ПВО и организации воздушного движения

Обстановка на месте крушения пассажирского самолёта Embraer 190 Azerbaijan Airlines недалеко от города Актау в Казахстане (Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters)

В ходе расследования катастрофы самолета Embraer 190 Azerbaijan Airlines (AZAL), летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение в Актау в Казахстане, будет проведена комплексная экспертиза, сообщил Следственный комитет.

«Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза», — сказано в сообщении.

В СК отметили, что анализируют переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром самолета.

Кроме того, назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза, идет изучение состояния систем Embraer и вещественных доказательств.

«Следствием прорабатываются все возможные версии причин трагедии», — добавили в комитете.

Embraer 190 упал недалеко от аэропорта Актау 25 декабря. Погибли 39 из 67 человек, которые находились на борту, в том числе семь россиян (всего в Embraer были 16 граждан России).

Рейс следовал из Баку в Грозный, в столице Чечни самолет не смог совершить посадку, и командир воздушного судна решил лететь в Актау. Росавиация объясняла, что посадка не удалась из-за тумана и плана «Ковер», который вводился вследствие «террористических атак Украины».

28 декабря президент Владимир Путин в разговоре с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым отметил, что в момент посадки самолета AZAL Грозный, а также Моздок и Владикавказ атаковали украинские беспилотники и «российские средства ПВО отражали эти нападения».

Алиев на следующий день заявил, что Embraer «был поврежден снаружи в районе города Грозный в России и фактически потерял управление». Самолет оказался под воздействием систем радиоэлектронной борьбы, его хвостовая часть «была сильно повреждена огнем с земли», рассказал президент Азербайджана.