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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Лавров заявил, что черные ящики AZAL не подтвердили часть данных из СМИ

Лавров: черные ящики борта AZAL не подтвердили часть данных из СМИ
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Российский министр призвал «не нагнетать атмосферу» и дождаться полноценных итогов расследования
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters
Фото: Азамат Сарсенбаев / Reuters

Содержимое черных ящиков разбившегося в Актау самолета Баку — Грозный «по большому счету» не подтверждают информацию о катастрофе, появившуюся в СМИ, заявил на пресс-конференции глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Состоялась специальная встреча в Бразилии, открыли черные ящики. Их содержимое уже дало немало интересной информации, содержание которой в лишний раз убеждает, что нужно дождаться полноценного расследования, сейчас не нагнетать в медийном пространстве атмосферу, используя сведения, которые по большему счету не подтверждаются информацией из черных ящиков», — заявил российский министр.

Самолет 26 декабря выполнял рейс Баку-Грозный, но не смог приземлиться и отправился на аэродром в Актау на западе Казахстана, где рухнул. На борту находились 67 человек (в том числе пять членов экипажа) — 38 погибли, 29 выжили; в том числе 16 россиян, из них семь погибли. Большинство пассажиров были гражданами Азербайджана.

Алиев потребовал наказать виновных в крушении лайнера AZAL
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Ильхам Алиев (в центре) на встрече с членами семей погибшего в авиакатастрофе экипажа и выжившими бортпроводниками

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце декабря заявил, что упавший в Актау авиалайнер был поврежден с земли в районе Грозного «и фактически потерял управление». «Мы также знаем, что наш самолет был поставлен в негодное состояние радиоэлектронной борьбой. Это первое повреждение самолета. В то же время хвостовая часть самолета также была сильно повреждена огнем с земли», — пояснил он. Глава государства отмечал, что «первоначальные версии достаточно обоснованы и основаны на фактах». Алиев потребовал от российской стороны извинений, компенсаций и наказания виновных.

Российский президент Владимир Путин в телефонном разговоре с азербайджанским коллегой принес извинения из-за крушения самолета в связи с инцидентом в воздушном пространстве России. Он рассказал, что самолет пытался зайти на посадку в тот момент, когда Чечню атаковали украинские беспилотники, работала российская ПВО.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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