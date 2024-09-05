Путин выразил надежду, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа

Камала Харрис (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп ввел много санкций против России, заявил российский лидер Владимир Путин, выразив надежду, что вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется на пост президента, не будет делать так же.

Как отметил глава государства, Трамп ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил.

«А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода», — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Будучи президентом США в 2017–2021 годах, Трамп говорил, что не рассматривает возможность снятия санкций против России (на тот момент действовали ограничения, введенные в связи с событиями в Крыму). При этом сам политик неоднократно подчеркивал, что «сверху донизу» обложил санкциями российский трубопровод «Северный поток - 2».

Опрошенные РБК эксперты предполагают, что в случае победы Трампа ожидать скорого смягчения санкций против России не стоит, поскольку это невозможно без урегулирования российско-украинского конфликта.

При этом Харрис в феврале 2022 года, за несколько дней до начала военного конфликта между Россией и Украиной, отказалась ввести против Москвы превентивные санкции, писала газета Time.

Россия осуждает введенные против нее санкции и выступает против поставок оружия Киеву.