Путин выразил надежду, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа
Бывший президент США Дональд Трамп ввел много санкций против России, заявил российский лидер Владимир Путин, выразив надежду, что вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется на пост президента, не будет делать так же.
Как отметил глава государства, Трамп ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил.
«А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода», — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
Будучи президентом США в 2017–2021 годах, Трамп говорил, что не рассматривает возможность снятия санкций против России (на тот момент действовали ограничения, введенные в связи с событиями в Крыму). При этом сам политик неоднократно подчеркивал, что «сверху донизу» обложил санкциями российский трубопровод «Северный поток - 2».
Опрошенные РБК эксперты предполагают, что в случае победы Трампа ожидать скорого смягчения санкций против России не стоит, поскольку это невозможно без урегулирования российско-украинского конфликта.
При этом Харрис в феврале 2022 года, за несколько дней до начала военного конфликта между Россией и Украиной, отказалась ввести против Москвы превентивные санкции, писала газета Time.
Россия осуждает введенные против нее санкции и выступает против поставок оружия Киеву.
Абоненты МТС смогут звонить через «умную» колонку «Яндекса»
Греф заявил о прохождении пика перегрева экономики
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Путин предложил построить новые учебные кампусы на Дальнем Востоке
Греф спрогнозировал падение цен на новостройки
Путина прокомментировал задержание Дурова
Верховная рада приняла отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины
Новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов