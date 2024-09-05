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ВЭФ-2024 ,  
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Путин выразил надежду, что Харрис не повторит санкционную политику Трампа

Путин напомнил о большом количестве введенных Трампом санкций против России
Сюжет
ВЭФ-2024
Камала Харрис
Камала Харрис (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп ввел много санкций против России, заявил российский лидер Владимир Путин, выразив надежду, что вице-президент Камала Харрис, которая баллотируется на пост президента, не будет делать так же.

Как отметил глава государства, Трамп ввел столько всяких ограничений и санкций в отношении России, сколько до него ни один президент раньше не вводил.

«А если у госпожи Харрис все хорошо, то, может быть, она воздержится от таких действий подобного рода», — сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Политика

Будучи президентом США в 2017–2021 годах, Трамп говорил, что не рассматривает возможность снятия санкций против России (на тот момент действовали ограничения, введенные в связи с событиями в Крыму). При этом сам политик неоднократно подчеркивал, что «сверху донизу» обложил санкциями российский трубопровод «Северный поток - 2».

Опрошенные РБК эксперты предполагают, что в случае победы Трампа ожидать скорого смягчения санкций против России не стоит, поскольку это невозможно без урегулирования российско-украинского конфликта.

При этом Харрис в феврале 2022 года, за несколько дней до начала военного конфликта между Россией и Украиной, отказалась ввести против Москвы превентивные санкции, писала газета Time.

Россия осуждает введенные против нее санкции и выступает против поставок оружия Киеву.

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Владимир Путин Дональд Трамп Камала Харрис выборы президента США санкции ВЭФ
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Камала Харрис

вице-президент США
20 октября 1964 года
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