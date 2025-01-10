В Белом доме назвали условие для снятия санкций после прихода Трампа

Санкции против России вводятся в соответствии с законами, которые позволяют конгрессу возразить против их отмены, поэтому такое решение Трампу придется согласовать с законодателями

Дональд Трамп (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

После вступления в должность президента США Дональд Трамп не сможет единолично отменить введенные при Джо Байдене санкции, для этого ему потребуется одобрение конгресса, заявили высокопоставленные сотрудники действующей президентской администрации, передает The Washington Post (WP).

Источники газеты отметили, что некоторые законодатели-республиканцы просили Байдена ввести более жесткие экономические меры против Москвы. WP указывает, что выбранный Трампом советник по национальной безопасности Майк Уолтц допускал, что США могут ужесточать санкции, чтобы оказать давление на Россию в процессе урегулирования конфликта с Украиной.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация Байдена информировала команду Трампа обо всех важных шагах и действиях и причинах, по которым они предпринимаются.

10 января США ввели последний, как предполагается, пакет санкций против России в период президентства Байдена. В список были внесены «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз» и более двух десятков их дочерних компаний, «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование», более 180 судов, которые Вашингтон относит к российскому «теневому флоту», перевозящему нефть в обход санкций, и др.

В Белом доме назвали новые санкции самыми значимыми ограничениями, введенными против российского энергетического сектора.

«Газпром нефть» сообщила, что в течение последних двух лет готовилась к возможному введению новых ограничений в отношении ее. Решение о санкциях компания назвала необоснованным.

Трамп в ходе предвыборной кампании говорил, что «не любит» санкции и хочет использовать их меньше. Financial Times 10 января со ссылкой на источники сообщила, что в Евросоюзе опасаются отмены санкций новым американским президентом и в связи с этим проводят ревизию указов нынешней администрации США. Как писала газета, в ЕС надеются, что Трамп сохранит санкции, чтобы «использовать их в качестве потенциального рычага в любых возможных переговорах с Москвой о прекращении огня».

Президент Владимир Путин называл отмену санкций Запада среди прочих условий начала переговоров о прекращении огня на Украине.