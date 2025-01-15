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Война санкций ,  
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Reuters сообщил о резком росте цен на фрахт танкеров из-за санкций США

Reuters: цена транспортировки нефти резко выросла после ввода США новых санкций
Сюжет
Война санкций
Цены на фрахт нефтетанкеров выросли примерно на 15–35% в зависимости от маршрута после введения санкций против 180 судов, которые США назвали «частью теневого флота», пишет Reuters. Россия считает санкции стран Запада незаконными
BRENT BRENT $80,29 -0,05%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Цены на перевозки сырой нефти танкерами продолжают расти на фоне ожиданий, что объемы поставок сырья таким способом сократятся из-за расширения американских санкций против российских судов, передает Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Другими причинами собеседники издания называют рост спроса на суда для транспортировки нефти с Ближнего Востока в Азию.

Так, 14 января нефтяная компания Shell забронировала три крупных нефтеналивных судна, способных перевозить до 2 млн баррелей нефти, по ставке Worldscale 70, отмечает агентство. Они предназначены для транспортировки сырой нефти с Ближнего Востока в начале февраля. Китайский нефтеперерабатывающий завод Shenghong Petrochemical также забронировал два танкера на этот период по той же ставке, сообщил изданию судовой брокер.

Worldscale — это единая система расчета ставки фрахта для груза конкретного нефтяного танкера. Система была создана в ноябре 1952 года Лондонской группой танкерных брокеров по запросу British Petroleum и Shell, она предполагала расчет средней стоимости доставки нефти судном из одного порта в другой. Ставка — это число, которое обозначает стоимость перевозки одной тонны сырой нефти в долларах США.

Высокий спрос на нефтетанкеры привел к росту ставки на фрахт по маршруту Ближний Восток — Китай до 70.45 15 января, что на 10.75 выше, чем в предыдущий день, сказали агентству два судовых брокера и один трейдер. Для сравнения, китайская Unipec ранее забронировала два танкера для транспортировки сырой нефти в конце января с Ближнего Востока по ставке 51–52.25, отмечает Reuters.

Ставка на фрахт нефтетанкера, следующего по маршруту Ближний Восток — Сингапур, выросла на 10.45 до 71.80, а ставка на рейс из Западной Африки в Китай — на 9.23, до 70,67. Стоимость транспортировки сырой нефти из Мексиканского залива в Китай, по словам одного из судовых брокеров, 15 января составит $8,715 млн за рейс, что на $1,895 млн больше, чем днем ранее.

Другой судовой брокер, с которым поговорило агентство, не исключил, что в феврале фрахтовые ставки могут вырасти еще больше, поскольку компаниям потребуется больше танкеров для перевозки сырой нефти из Саудовской Аравии.

Государственные нефтяные компании и крупные частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Китая, в том числе Cnooc, Yulong Petrochemical и Jiangsu Eastern Shenghong, рассылают запросы на срочную покупку сырой нефти, готовясь к возможным перебоям поставок топлива из-за ужесточения санкций в отношении России и Ирана, писало ранее агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров. 10 января США ввели санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», а также в отношении их дочерних компаний. Под ограничения попали свыше 180 судов (нефтетанкеры, ледокол, суда снабжения, СПГ-танкеры), которые Вашингтон посчитал «частью теневого флота» для перевозки топлива.

Reuters писал со ссылкой на данные MarineTraffic и LSEG, что после ужесточения американских санкций в портах, в том числе у берегов Китая, России и Сингапура, остановились по меньшей мере 65 нефтяных танкеров.

Москва считает санкции незаконными.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
нефть транспортировка нефти танкеры санкции США
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