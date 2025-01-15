В санкционный список США попали Запорожская АЭС и «Патриот»

Под ограничительные меры также попали Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству, «Военторг» и корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Кремль заявлял, что западные санкции незаконны

Запорожская АЭС (Фото: Дмитрий Григорьев / Global Look Press)

США расширили санкционный список по России, включив в него Запорожскую АЭС, выставочный центр «Патриот» и Федеральную службу по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), говорится на сайте американского Минфина.

В список также попали больше десятка физлиц и ряд компаний, в том числе китайских, турецких и из ОАЭ. Так, среди российских компаний в него попали АО «Военторг», корпорация «Тактическое ракетное вооружение», «Мотовилихинские заводы», ЛААЗ, Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В. Фрунзе, Новотроицкий завод хромовых соединений.

Это уже второй пакет санкций, который США ввели против России с начала месяца. 10 января под ограничительные меры попали «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», более двух десятков их дочерних компаний, структура «Роснефти» — «Роснефтефлот», «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», а также более 180 судов.

В санкционный лист были добавлены топ-менеджеры ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Росатома».

Российские власти неоднократно называли западные санкции незаконными. Комментируя ограничительные меры против энергетического сектора России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что в Кремле анализируют ситуацию. «И, конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», — отмечал он.