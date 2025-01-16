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Военная операция на Украине ,  
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Bloomberg узнал новые условия России для переговоров с Украиной

Bloomberg: Россия на переговорах потребует контроля над 20% Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Россия хочет видеть Украину нейтральной страной, которая никогда не вступит в НАТО и будет иметь ограниченную армию. Москва намерена сохранить контроль над пятой частью бывших территорий Украины, но открыта к обмену территориями
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Президент Владимир Путин хочет добиться того, чтобы Украина никогда не стала членом НАТО и имела ограниченный военный потенциал, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Москва не выступает против того, чтобы отдельные члены НАТО продолжали поставлять оружие на Украину согласно договорам о гарантиях безопасности, но это вооружение не должно использоваться для атак против России или для возвращения утраченных Киевом районов.

Москва намерена сохранить контроль «по крайней мере де-факто» над почти 20% территорий Украины, которые вошли в состав России (Крым, Севастополь, Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам референдумов в 2014 и 2022 годах). При этом Россия открыта к обмену территориями, отметили некоторые из источников.

По данным одного из собеседников, Украина и Россия проводят в Катаре ограниченные переговоры о защите ядерных объектов от атак. Украинские источники заявили агентству, что идут переговоры только об обмене пленными и возвращении вывезенных с Украины детей.

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Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Reuters 15 января со ссылкой на источники сообщил, что советники избранного президента США Дональда Трампа, который вступит в должность через пять дней, склоняются к варианту урегулирования, согласно которому Украина не станет членом НАТО, по меньшей мере «в обозримом будущем». Нынешние позиции сторон в конфликте будут заморожены.

В команде Трампа поддерживают предоставление Украине осязаемых гарантий безопасности, в том числе речь может идти о создании демилитаризованной зоны, которую бы патрулировали европейские войска.

12 января советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц заявил, что избранный президент признает нереалистичность идеи «вытеснения» России с бывших территорий Украины.

На урегулирование конфликта советники Трампа отводят «месяцы или даже больше».

Глава МИД Украины Андрей Сибига говорил, что двусторонние гарантии безопасности не заменят членство Украины в НАТО, а могут быть лишь инструментом ее усиления на пути в альянс. По его словам, членство в НАТО — это «единственная действенная гарантия для Украины».

Президент Украины Владимир Зеленский допускал, что членство в НАТО может быть распространено только на подконтрольные Киеву территории. Также он сообщал, что обсуждал с французским коллегой Эмманюэлем Макроном «размещение военных контингентов в Украине».

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