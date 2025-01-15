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Военная операция на Украине ,  
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Киев отказался от альтернативы членству в НАТО

Глава МИД Украины Сибига исключил отказ Киева от членства в НАТО
Сюжет
Военная операция на Украине
Членство в НАТО — единственная гарантия безопасности для Украины, запрет на переговоры с Россией продолжает действовать, заявил Сибига. Путин называл стремление Киева в альянс одной из причин начала конфликта
Киев, Украина
Киев, Украина (Фото: Spencer Platt / Getty Images)

Двусторонние гарантии безопасности не заменят членство Украины в НАТО, а могут быть лишь инструментом ее усиления на пути в альянс, заявил в интервью «Европейской правде» глава украинского МИДа Андрей Сибига.

«Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО», — сказал он.

Сибига отметил, что цель вступления в Североатлантический альянс закреплена в украинской конституции, и «абсолютное, убедительное большинство украинцев» ее поддерживает. «Другие гарантии безопасности могут быть инструментом подготовки Украины к членству, инструментом усиления Украины на пути к НАТО. Но заменить членство в альянсе ничто не сможет», — добавил он.

Министр также назвал важной возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с избранным американским лидером Дональдом Трампом после его инаугурации. По его словам, после этого Киев и Вашингтон определят дальнейшие шаги для достижения «справедливого мира».

На вопрос о возможности участия российской стороны в переговорах об урегулировании конфликта Сибига ответил: «По состоянию на данный момент такой модальности не рассматривалось. Давайте дождемся официальных контактов с США, где мы обсудим дальнейшие шаги».

Он также подчеркнул, что запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным продолжает действовать.

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Политика
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Его инаугурация состоится 20 января. В ходе предвыборной кампании республиканец обещал урегулировать конфликт на Украине за сутки. 7 января он выразил надежду на окончание боевых действий в течение полугода. Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщал о подготовке встречи с Путиным и анонсировал их телефонный разговор «в ближайшие дни или недели». Для трехсторонних переговоров с участием Зеленского пока нет «точных рамок», говорил он.

Президент Украины сообщил о том, что со стороны Киева и Вашингтона готовятся его встречи с Трампом, однако не стал уточнять детали предстоящих переговоров.

Путин говорил о готовности к встрече с республиканцем. Он также называл одной из причин начала конфликта на Украине ее стремление в НАТО. В качестве условий для прекращения огня глава государства предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать эти регионы и Крым частью России, снять с нее санкции и установить внеблоковый статус для Украины. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом, а операцию украинской армии в Курской области — «сильным козырем» на предстоящих переговорах.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина МИД Украины Андрей Сибига НАТО Военная операция на Украине США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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Владимир Путин

политик, президент России
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