Киев отказался от альтернативы членству в НАТО
Двусторонние гарантии безопасности не заменят членство Украины в НАТО, а могут быть лишь инструментом ее усиления на пути в альянс, заявил в интервью «Европейской правде» глава украинского МИДа Андрей Сибига.
«Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО», — сказал он.
Сибига отметил, что цель вступления в Североатлантический альянс закреплена в украинской конституции, и «абсолютное, убедительное большинство украинцев» ее поддерживает. «Другие гарантии безопасности могут быть инструментом подготовки Украины к членству, инструментом усиления Украины на пути к НАТО. Но заменить членство в альянсе ничто не сможет», — добавил он.
Министр также назвал важной возможную встречу президента Украины Владимира Зеленского с избранным американским лидером Дональдом Трампом после его инаугурации. По его словам, после этого Киев и Вашингтон определят дальнейшие шаги для достижения «справедливого мира».
На вопрос о возможности участия российской стороны в переговорах об урегулировании конфликта Сибига ответил: «По состоянию на данный момент такой модальности не рассматривалось. Давайте дождемся официальных контактов с США, где мы обсудим дальнейшие шаги».
Он также подчеркнул, что запрет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным продолжает действовать.
Трамп одержал победу на выборах президента США, которые прошли 5 ноября. Его инаугурация состоится 20 января. В ходе предвыборной кампании республиканец обещал урегулировать конфликт на Украине за сутки. 7 января он выразил надежду на окончание боевых действий в течение полугода. Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майкл Уолтц сообщал о подготовке встречи с Путиным и анонсировал их телефонный разговор «в ближайшие дни или недели». Для трехсторонних переговоров с участием Зеленского пока нет «точных рамок», говорил он.
Президент Украины сообщил о том, что со стороны Киева и Вашингтона готовятся его встречи с Трампом, однако не стал уточнять детали предстоящих переговоров.
Путин говорил о готовности к встрече с республиканцем. Он также называл одной из причин начала конфликта на Украине ее стремление в НАТО. В качестве условий для прекращения огня глава государства предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признать эти регионы и Крым частью России, снять с нее санкции и установить внеблоковый статус для Украины. Зеленский называл эту инициативу ультиматумом, а операцию украинской армии в Курской области — «сильным козырем» на предстоящих переговорах.
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