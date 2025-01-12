Белый дом назвал обязательное условие мирного соглашения по Украине
Соглашение по Украине должно предусматривать гарантии безопасности, чтобы не допустить повторения конфликта, заявил в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
Украина должна иметь возможность сама принимать решения «относительно территории, народа и свободы», они «не должны навязываться США или другими» сторонами, подчеркнул Салливан (цитата по ТАСС). Конфликт не должен возобновиться через несколько месяцев, «для этого требуется некая степень обязательств в сфере безопасности перед Киевом со стороны Запада», заявил он.
О необходимости получения гарантий, в том числе от США, неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, 10 января в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24 он сказал: «Америка <...> важна, чтобы она давила на Россию и дала Украине вместе с Европой такие гарантии безопасности», чтобы российская сторона не смогла начать боевых действий. Зеленский также указывал, что переговоры о мире возможны только после получения Украиной гарантий.
За предоставление Киеву гарантий безопасности выступает действующий президент США Джо Байден. Летом они с Зеленским подписали десятилетнее соглашение, по которому Соединенные Штаты будут «поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций» при помощи поставок оружия и оборудования, тренировки украинских военных, развития систем ПВО. Оно не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.
В Белом доме при этом отмечали, что соглашение «не высечено в камне» и при новой администрации договоренности могут измениться. По данным Financial Times, избранный президент Дональд Трамп готовит «новую большую сделку великой державы» и после инаугурации 20 января будет стремиться навязать Украине мирное соглашение без гарантий безопасности.
Российские власти считают, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России.
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