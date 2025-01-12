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Военная операция на Украине ,  
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Белый дом назвал обязательное условие мирного соглашения по Украине

Салливан: Украина должна получить гарантии безопасности от Запада
Сюжет
Военная операция на Украине
Чтобы военные действия не возобновились после заключения соглашения, Украине нужны гарантии безопасности от Запада, заявил Салливан. Путин подчеркивал, что при этом должна быть обеспечена безопасность России
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Соглашение по Украине должно предусматривать гарантии безопасности, чтобы не допустить повторения конфликта, заявил в эфире CNN советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Украина должна иметь возможность сама принимать решения «относительно территории, народа и свободы», они «не должны навязываться США или другими» сторонами, подчеркнул Салливан (цитата по ТАСС). Конфликт не должен возобновиться через несколько месяцев, «для этого требуется некая степень обязательств в сфере безопасности перед Киевом со стороны Запада», заявил он.

О необходимости получения гарантий, в том числе от США, неоднократно говорил президент Украины Владимир Зеленский. В частности, 10 января в интервью итальянскому телеканалу RaiNews24 он сказал: «Америка <...> важна, чтобы она давила на Россию и дала Украине вместе с Европой такие гарантии безопасности», чтобы российская сторона не смогла начать боевых действий. Зеленский также указывал, что переговоры о мире возможны только после получения Украиной гарантий.

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Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

За предоставление Киеву гарантий безопасности выступает действующий президент США Джо Байден. Летом они с Зеленским подписали десятилетнее соглашение, по которому Соединенные Штаты будут «поддерживать военную мощь Украины, а также развитие и трансформацию ее военных возможностей по всему спектру боевых функций» при помощи поставок оружия и оборудования, тренировки украинских военных, развития систем ПВО. Оно не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.

В Белом доме при этом отмечали, что соглашение «не высечено в камне» и при новой администрации договоренности могут измениться. По данным Financial Times, избранный президент Дональд Трамп готовит «новую большую сделку великой державы» и после инаугурации 20 января будет стремиться навязать Украине мирное соглашение без гарантий безопасности.

Российские власти считают, что Украина может получить гарантии безопасности, только если при этом будет обеспечена безопасность России.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Джейк Салливан Белый дом гарантии безопасности Украина США
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