США оценили удары Ирана в Сирии и Ираке как «безрассудные»

КСИР ранее заявил об ударах по американским объектам в Ираке и объектам ИГ в Сирии в ответ на недавние теракты. США заявили, что их граждане и объекты не пострадали, удары Ирана были «безрассудными и неточными»

Белый дом (Фото: Amanda Andrade-Rhoades / Reuters)

В ходе ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана в Ираке и Сирии американцы или американские объекты не пострадали, заявила пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон в комментарии «РИА Новости». Атаку она назвала «безрассудной и неточной».

«Мы ознакомились с сообщениями и отслеживали ракеты, которые упали на севере Ирака и на севере Сирии. Никто из американских военнослужащих и ни один американский объект не пострадал. Мы находимся в контакте с высокопоставленными иракскими чиновниками, а также с должностными лицами Курдистана», — заявила представитель Белого дома.

В ночь 16 января КСИР сообщил, что атаковал американские объекты в Ираке — консульство и военные базы в городе Эрбиль. Кроме того, были нанесены удары по позициями боевиков «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) в Сирии. В КСИР отметили, что это — ответ на недавние террористические атаки в Иране.

3 января в иранском городе Керман произошло два взрыва во время траурной процессии у могилы генерала КСИР Касема Сулеймани, который погиб в Ираке в результате удара США в 2020 году. Жертвами теракта стали около 100 человек, пострадавших — более 200.

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт у могилы Сулемайни. В ИГ сообщили, что взрывы были устроены двумя замешавшимися в толпу смертниками, которые использовали начиненные взрывчаткой пояса.

Президент Ирана Ибрахим Раиси после взрывов заявил, что их исполнители и руководители будут наказаны.

США и Великобритания в ночь на 12 января при поддержке международной коалиции атаковали объекты хуситов в Йемене. Эту группировку поддерживает Иран. Целями стали более 60 объектов: системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет. В ночь на 13 января США нанесли удар по радару хуситов в качестве продолжения действий предыдущей ночью.

Вашингтон атаковал объекты хуситов в ответ на атаки с их стороны по судам в Красном море. Их йеменские повстанцы называли реакцией на «агрессию» со стороны США и Израиля в секторе Газа.